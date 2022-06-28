Dolar
16.58
Euro
17.44
Altın
1,824.83
ETH/USDT
1,213.60
BTC/USDT
20,904.00
BIST 100
2,509.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Karabük'ün Yenice ilçesinde önceki gün başlayan ve etkisini giderek artıran sağanağın ardından oluşan selde, Tır köyündeki 2 katlı bir ev yıkıldı, 4 katlı bir bina ise yan yattı
logo
Ekonomi

Yellen, Rus petrolüne yönelik fiyat sınırlamasının enerji fiyatlarını aşağı yönlü baskılayacağını söyledi

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, G7 ülkelerinin Rus petrolüne fiyat sınırlaması getirme planının küresel enerji fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturacağını belirtti.

Dilara Zengin Okay   | 28.06.2022
Yellen, Rus petrolüne yönelik fiyat sınırlamasının enerji fiyatlarını aşağı yönlü baskılayacağını söyledi

Washington

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, G7 liderlerinin Rus petrolünün fiyatı üzerindeki sınır arayışının, Rusya'nın gelirini keskin bir şekilde azaltma ve küresel enerji fiyatlarını istikrara kavuşturma hedeflerinde ilerlemede önemli bir adımı temsil ettiğini kaydetti.

ABD Hazine Bakanlığı'nın bu konuda G7 ülkeleri, diğer küresel müttefikler ve ortaklarla süratle çalışacağını aktaran Yellen, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başlattığı savaşa karşı ortak tepkinin Rus ekonomisine şimdiden tarihi maliyetler yüklediğini belirtti.

Yellen, "Rus petrolünün maliyetini sınırlamak, Putin'in savaşının ABD ekonomisi üzerindeki etkisini azaltacak şekilde küresel enerji fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Rus petrolünün fiyatını sınırlamak için birlikte çalışılarak G7 tarafından uygulanan mevcut yaptırımların daha da güçlendirileceğini vurgulayan Yellen, Rusya'nın yüksek enerji maliyetlerinden kar elde edememesinin sağlanacağını kaydetti.

Yellen, Amerikan iş dünyası ve tüketicileri için enerji fiyatlarını düşürmenin Biden yönetiminin en önemli ekonomik önceliği ve enerji fiyatlarının enflasyonun başlıca itici gücü olduğunu anımsattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bartın'da barajın yanında yıkımların yaşandığı mahalle boşaltıldı
Edirne'de ormanlık alanlara girişler temmuzdan itibaren 3 ay süreyle yasaklanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nadir elementlerle ilgili açıklaması Eskişehir'de memnuniyetle karşılandı
Sinop'ta sağanak nedeniyle oluşan taşkınlar tarım arazilerine zarar verdi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan NATO müttefiklerine 'terörle mücadele hassasiyeti' çağrısı

Benzer haberler

G7'den Rus petrolüne tavan fiyat planı

G7'den Rus petrolüne tavan fiyat planı

Yellen, Rus petrolüne yönelik fiyat sınırlamasının enerji fiyatlarını aşağı yönlü baskılayacağını söyledi

Almanya Başbakanı Scholz: Önümüzde bir belirsizlik dönemi olduğu açık

Rusya, ABD Başkanı Biden'ın eşi ve kızı dahil 25 ABD'liye yaptırım kararı aldı

Rusya, ABD Başkanı Biden'ın eşi ve kızı dahil 25 ABD'liye yaptırım kararı aldı
G7’den gıda stokları olan ülke ve şirketlere 'küresel gıda kıtlığını azaltma' çağrısı

G7’den gıda stokları olan ülke ve şirketlere 'küresel gıda kıtlığını azaltma' çağrısı
Ukrayna’nın Kremençuk kentinde 3 günlük yas ilan edildi

Ukrayna’nın Kremençuk kentinde 3 günlük yas ilan edildi