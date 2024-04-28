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Ekonomi

YediHilal Derneğince düzenlenen Ticaret Mektebi "on'da dokuz" programı tamamlandı

Ticaret Mektebi Başkanı Mehmet Cebeci, "35 girişimcimizle birlikte bu yıldan itibaren uluslararası etkinliklere başlayacağız. Başka ülkelerde ticari eşleştirmeler planlıyoruz ve gençlerimizi ihracata yönlendirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Yunus Türk  | 28.04.2024 - Güncelleme : 28.04.2024
YediHilal Derneğince düzenlenen Ticaret Mektebi "on'da dokuz" programı tamamlandı Fotoğraf: Arife Karakum/AA

İstanbul

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, YediHilal Derneğince düzenlenen, ticarete ve girişimciliğe istekli gençleri iş adamlarıyla buluşturan ve bu yıl "ihracat" temasıyla Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Ticaret Mektebi "on'da dokuz" programı tamamlandı.

Etkinliğin kapanış konuşmasını yapan Mehmet Cebeci, 2018 yılından beri Ticaret Mektebi'ni düzenlediklerini belirterek, bu yıl ile birlikte 2 bin 500'ün üzerinde gence temas ettiklerini ifade etti.

Temas ettikleri gençlerin içerisinde 35 tane girişimci olduğunu kaydeden Cebeci, "Bugün de burada iki günlük programın sonucunda yine beklediğimiz girişimciler var. Biz girişimcilerin ahlak ön planda olmasını arzu ediyoruz. Toplumumuzda ve dünyada güven problemi var. Ticarette güven problemi var. Bunun aşılması için de İslam dininin öngördüğü helal-haram hassasiyetine sahip olunması gerekiyor tüccarlar tarafından. Bunu önemsiyoruz." diye konuştu.

Cebeci, şunları söyledi:

"Müslüman girişimci sayısının artmasını arzu ettiklerini belirterek, "Bunun için programları tertip ediyoruz. 35 girişimcimizle birlikte bu yıldan itibaren uluslararası etkinliklere başlayacağız. Başka ülkelerde ticari eşleştirmeler planlıyoruz ve gençlerimizi ihracata yönlendirmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren de inşallah bu hedeflerimizi gerçekleştirmiş olacağız. Birinci önceliğimiz vize istemeyen ülkelerden başlayacağız. Bu Güney Amerika da olabilir, Balkanlar da olabilir. Uluslararası bağlantılarımız var ve uluslararası bağlantılarımız da Ticaret Mektebini çok önemsiyorlar. Bu nedenle yeni programlarımızı da hem o ülkelerde gerçekleştirmeyi hem de buradan gençlerimizi oraya götürüp ticaret yaptırmayı arzu ediyoruz."

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