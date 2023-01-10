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Ekonomi

Yatırım teşvik belgeli ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanmayacak

Yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük vergisi muafiyetinden yararlanılarak gerçekleştirilen ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanmayacak.

Mustafa Çalkaya   | 10.01.2023
Yatırım teşvik belgeli ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanmayacak

Ankara

"İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük vergisi muafiyetinden yararlanılarak gerçekleştirilen ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanmayacak.

Düzenleme, 1 Ocak 2023'ten geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Karar, 1 Ocak'tan önce düzenlenen yatırım teşvik belgelerine de uygulanacak.

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