Dolar
18.72
Euro
19.93
Altın
1,815.75
ETH/USDT
1,210.00
BTC/USDT
16,757.00
BIST 100
5,434.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Yaptırım kıskacındaki Rusya ile BAE'nin ticaret hacmi 9 ayda yüzde 57 arttı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dış Ticaret İşleri Devlet Bakanı Sani bin Ahmed ez-Zeyudi, ülkesi ile Rusya arasındaki petrol dışı ticaretin, 2022'nin ilk 9 ayında yüzde 57 artarak 5,5 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

Ekrem Biçeroğlu   | 27.12.2022
Yaptırım kıskacındaki Rusya ile BAE'nin ticaret hacmi 9 ayda yüzde 57 arttı

Dubai

Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle Batı ülkelerinin Rusya’ya ekonomik yaptırım uyguladığı bir dönemde bu ülke ile BAE arasındaki ticaretin artması dikkati çekti.

BAE'li Bakan Zeyudi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile Dubai'de görüştüğünü belirtti.

Zeyudi, görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmenin yollarını ele aldıklarını ifade etti.

Petrol dışı ticaret hacminin 2022 yılının ilk 9 ayında 5,5 milyar dolara ulaştığını aktaran Bakan Zeyudi, geçen yılın aynı dönemindeki ticaret hacminin ne kadar olduğuna dair ise bilgi vermedi.

Resmi verilere göre, Rusya'nın en büyük Körfez ticaret ortağı kabul edilen BAE piyasasında 4 binin üzerinde Rus şirketi faaliyet gösterirken, BAE ise Rusya'da 60 projeye yatırım yapıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu başkanvekilleriyle bir araya geldi
İçişleri Bakanlığından İBB'yi teftiş eden müfettişlere ilişkin açıklama
Ordu'da kuraklık riskine karşı tedbir amacıyla 61 gölet inşa edildi
Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Diyarbakır annelerinin kararlı bekleyişi sürüyor

Benzer haberler

Yaptırım kıskacındaki Rusya ile BAE'nin ticaret hacmi 9 ayda yüzde 57 arttı

Yaptırım kıskacındaki Rusya ile BAE'nin ticaret hacmi 9 ayda yüzde 57 arttı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Donbas'ta sıcak çatışmaların sürdüğünü belirtti

Ukrayna, Rusya'nın BMGK üyeliğinden çıkarılmasını istedi

Rusya'nın başkenti Moskova yeni yıla hazır

Rusya'nın başkenti Moskova yeni yıla hazır
Sberbank yaptırımlar nedeniyle BAE’deki ofisini kapatacak

Sberbank yaptırımlar nedeniyle BAE’deki ofisini kapatacak
Gürcistan Başbakanı: Ukrayna'daki savaş dünya düzenini altüst eden en büyük sorun

Gürcistan Başbakanı: Ukrayna'daki savaş dünya düzenini altüst eden en büyük sorun
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet