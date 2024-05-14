Dolar
32.30
Euro
34.95
Altın
2,356.27
ETH/USDT
2,896.10
BTC/USDT
61,670.00
BIST 100
10,173.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya Devlet Başkanı Putin yeni hükümeti onayladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni kabineyi oluşturan bakan ve yetkili listesini onayladı.

Emre Gürkan Abay, Ali Cura  | 14.05.2024 - Güncelleme : 14.05.2024
Rusya Devlet Başkanı Putin yeni hükümeti onayladı

Moskova

Putin, kendisinin belirlediği bakanlar, güvenlik ve istihbarat kurumları başkanları ile Başbakan Mihail Mişustin'in sunduğu yeni kabine üyelerini onaylayan kararnameyi imzaladı.

Mart ayında kazandığı seçimlerin ardından 7 Mayıs'ta yemin ederek göreve başlayan Putin, Mişustin'i başbakan adayı olarak Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın onayına sunmuştu.

Duma milletvekilleri, başbakanlığa kabul ettikleri Mişustin'in yeni bakan listesini de onaylamıştı.

Putin, kendisinin belirlediği bakan, güvenlik ve istihbarat kurumları başkanlarını ise değerlendirmesi için Federasyon Konseyi'ne sunmuştu. Konsey, Putin'in gönderdiği isimleri olumlu değerlendirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Alibeyköy'deki tramvay kazasına ilişkin soruşturmada vatmanın 6 yıl 9 aya kadar hapsi istendi
Antalya'daki teleferik kazasıyla ilgili hazırlanan iddianame kabul edildi
AK Parti ve Türk Kızılay ortaklığında kan bağışı kampanyası düzenlendi
İstanbul'da suya yüzde 60'a varan oranlarda zam yapıldı
ABD'li müze müdürüne verilen izinde "örnekler yurt dışına çıkarılamaz" şartı

Benzer haberler

Rusya Devlet Başkanı Putin yeni hükümeti onayladı

Rusya Devlet Başkanı Putin yeni hükümeti onayladı

BM üyesi bazı ülkelerden UCM Başsavcısı Han'a Gazze tepkisi

Putin, eski Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev'i yardımcısı olarak atadı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin'i ziyaret edecek

Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin'i ziyaret edecek
ABD Başkanı Biden, Rusya'dan zenginleştirilmiş uranyum ithalatını yasaklayan tasarıyı imzaladı

ABD Başkanı Biden, Rusya'dan zenginleştirilmiş uranyum ithalatını yasaklayan tasarıyı imzaladı
Von der Leyen: Putin bombalamayı durdurursa ertesi gün barış görüşmeleri yapılabilir

Von der Leyen: Putin bombalamayı durdurursa ertesi gün barış görüşmeleri yapılabilir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet