Dolar
32.31
Euro
34.95
Altın
2,357.98
ETH/USDT
2,894.20
BTC/USDT
61,674.00
BIST 100
10,173.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Ultra Ortodoks Yahudiler Batı Kudüs'te Siyonizm karşıtı yürüyüş düzenledi

İsrail polisi, ulusal bağımsızlık günündeki geleneksel yürüyüşe engel oldu.

Enes Canlı  | 14.05.2024 - Güncelleme : 14.05.2024
Ultra Ortodoks Yahudiler Batı Kudüs'te Siyonizm karşıtı yürüyüş düzenledi

Kudüs

Siyonizm karşıtı Ultra Ortodoks Yahudilerin (Haredi), Batı Kudüs'teki Haredi mahallesi Mea Shearim'de İsrail'in ulusal bağımsızlık bayramı dolayısıyla Siyonizm karşıtı yürüyüşünü polis engelledi.

Siyonizm karşıtı Haredi Neturei Karta Cemaati'nin onlarca mensubu, İsrail'in ulusal bağımsızlık günü dolayısıyla her yıl yaptıkları yürüyüş için toplandı.

Grup, Filistin bayrakları ve "Yahudiler 76 yıldır (İsrail'in kuruluşundan itibaren) utanç yaşıyor", "Siyonizm Yahudilik değildir", "Asıl hahamlar hep Siyonizm'e karşı çıktı", "İsrail ordusu Yahudileri değil Siyonistleri koruyor" yazılı dövizler taşıdı.

"Yahudiler Siyonist değildir" şeklinde slogan atarak mahallenin sokaklarında yürüyen grup, bölgedeki ana caddeye çıkmak istediğinde ise İsrail polisinin engeliyle karşılaştı.

Göstericiler, İsrail polisine "Naziler" diyerek tepki gösterirken taraflar arasında zaman zaman arbede yaşandı. İsrail polisi, iki kişiyi gözaltına aldı.

Gösteriye katılan Simon Ross, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail devletinin Yahudilik inancını değil Siyonizm ideolojisini temsil ettiğini belirterek "Siyonistler, büyük bir mafya. Siyonistler Yahudiliği kullandı. İsrail devleti, gerçek Yahudilik inancına aykırı." ifadesini kullandı.

Grup daha sonra Mea Shearim'de gösterinin başladığı noktaya dönerek burada İsrail bayrağı yaktı.

Ortodoks Yahudilerden oluşan ve merkezi ABD'de bulunan Neturei Karta Cemaati, İsrail'i ve Siyonizm'i en ağır eleştiren Yahudi cemaati olarak öne çıkıyor.

İsrail, 14 Mayıs'ta ulusal bağımsızlık bayramını kutluyor. Buna karşın, İsrail'in 1948'de kuruluşuyla topraklarından sürülen Filistinliler ise 15 Mayıs'ta "Büyük Felaket"i (Nekbe) anıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Alibeyköy'deki tramvay kazasına ilişkin soruşturmada vatmanın 6 yıl 9 aya kadar hapsi istendi
Antalya'daki teleferik kazasıyla ilgili hazırlanan iddianame kabul edildi
AK Parti ve Türk Kızılay ortaklığında kan bağışı kampanyası düzenlendi
İstanbul'da suya yüzde 60'a varan oranlarda zam yapıldı
ABD'li müze müdürüne verilen izinde "örnekler yurt dışına çıkarılamaz" şartı

Benzer haberler

Filistin Kızılayı: İsrail'in Gazze'deki sınır kapılarını kapatması felakete yol açacak

Filistin Kızılayı: İsrail'in Gazze'deki sınır kapılarını kapatması felakete yol açacak

Beyaz Saray: Gazze'deki insani yardım çalışanları korunmalı

Ultra Ortodoks Yahudiler Batı Kudüs'te Siyonizm karşıtı yürüyüş düzenledi

BM: Genel Sekreter, Refah ve çevresinde artan askeri faaliyetlerden dehşete düşmüştür

BM: Genel Sekreter, Refah ve çevresinde artan askeri faaliyetlerden dehşete düşmüştür
ABD, İsrail ordusunun ateş açtığı BM aracıyla ilgili kapsamlı soruşturma istedi

ABD, İsrail ordusunun ateş açtığı BM aracıyla ilgili kapsamlı soruşturma istedi
Stockholm Üniversitesi öğrencileri İsrail ile ilişkilerin kesilmesi için eylem başlattı

Stockholm Üniversitesi öğrencileri İsrail ile ilişkilerin kesilmesi için eylem başlattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet