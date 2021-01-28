Euro
8.92
Dolar
7.36
BIST 100
1,476.66
Altın
1,841.24
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MİT, İçişleri Bakanlığı, KOM Dairesi ve KKTC polisinin koordinasyonuyla KKTC'de yakalanan FETÖ'nün mahrem imamı Ahmet Yiğit Türkiye'ye getirildi
logo
Ekonomi

Yabancı ekonomistler TCMB Başkanı Ağbal'ın iletişimini başarılı buldu

Yabancı ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın yılın ilk Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısındaki iletişiminin başarılı olduğunu belirtti.

Gökhan Kurtaran   | 28.01.2021
Yabancı ekonomistler TCMB Başkanı Ağbal'ın iletişimini başarılı buldu

Londra

Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash, TCMB Başkanı Ağbal'ın Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısına ilişkin yaptığı değerlendirmede, Ağbal'ın düzgün bir performans sergilediğini belirterek, "Göreve geldiğinden beri eylemleri ve mesajları isabetli. Ağbal güveni artırıyor, TCMB'de adım adım güveni artırıyor." ifadelerini kullandı.

TCMB Başkanı Ağbal: Enflasyonun 2021 sonunda yüzde 9,4 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz

BBVA Research Büyük Veri Araştırmaları Başkanı Alvaro Ortiz de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TCMB işleri yoluna koyuyor. Halen yeni para politikası stratejisine (enflasyon tahmin hedeflemesi) ilişkin şüphesi olanlara, yeni enflasyon raporunun videosunu öneriyorum. Çok daha şeffaf ve açıklama gerektirmeyecek kadar açık bir strateji." değerlendirmesinde bulundu.

TCMB Başkanı Ağbal sunumunda, enflasyonun yıl sonunda yüzde 9,4, 2022 yılında yüzde 7 olarak gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini belirtmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BioNTech ve Pfizer: Kovid-19’a karşı aşımız mutasyona uğramış virüse karşı etkili
Kovid-19'dan en fazla etkilenen ülke olan ABD, kötü gidişatı durduramıyor
Güney Afrika'ya gelecek hafta 1 milyon doz AstraZeneca aşısı ulaşacak
Türkiye KKTC'ye 20 bin doz daha Sinovac aşısı gönderdi
Kitap tasarımlı kütüphanedeki kaynaklar salgın sürecinde elektronik ortamda okundu

Benzer haberler

Yabancı ekonomistler TCMB Başkanı Ağbal'ın iletişimini başarılı buldu

Yabancı ekonomistler TCMB Başkanı Ağbal'ın iletişimini başarılı buldu

TCMB'nin resmi rezerv varlıkları aralıkta 93,3 milyar dolar oldu

Avrupa'da Kovid-19 aşısı savaşları yaşanıyor

Küresel piyasalar Fed sonrası negatif seyrini sürdürüyor

Küresel piyasalar Fed sonrası negatif seyrini sürdürüyor
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1725 kişi hayatını kaybetti

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1725 kişi hayatını kaybetti
S&P: 2021'de gelişmekte olan piyasalarda not indirimleri olası

S&P: 2021'de gelişmekte olan piyasalarda not indirimleri olası