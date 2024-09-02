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Ekonomi

Volkswagen'den maliyetleri düşürmek için ilk kez Almanya'da fabrika kapatabileceği uyarısı

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, tasarruf ve maliyet azaltma önlemlerinin parçası olarak ilk defa Almanya'da fabrika kapatabileceği konusunda uyardı.

Bahattin Gönültaş  | 02.09.2024 - Güncelleme : 02.09.2024
Volkswagen'den maliyetleri düşürmek için ilk kez Almanya'da fabrika kapatabileceği uyarısı

Berlin

Yönetim kurulunun gerçekleştirdiği son toplantı sonrası Alman şirketinden yapılan açıklamada, Volkswagen AG bünyesindeki markaların kapsamlı şekilde yeniden yapılandırılmasının gerektiği bildirildi.

Açıklamada, yalnızca demografik eğilimlere dayalı yeniden yapılandırmanın şirketin rekabet gücünü artırmaya yönelik kısa vadede gerekli yapısal düzenlemeleri gerçekleştirmek için yeterli olmadığı belirtilerek, "Mevcut durumda araç üretim ve parça üretim tesislerinin kapatılması, hızlı karşı önlemler alınmadığı takdirde artık göz ardı edilemez.” ifadesi kullanıldı.

2029 yılına kadar işten çıkarmaları engelleyen ve daha önce geçerli olan iş güvencesini sonlandırdığını duyuran Alman üretici, bu konuda tüm önlemlerin İşçi Konseyiyle değerlendirileceğini bildirdi.

"Almanya, rekabet gücü açısından daha da gerilere düşüyor"

Volkswagen Üst Yöneticisi (CEO) Thomas Schaefer, ekonomik ortamın çok zor hale geldiğini belirterek, Avrupa otomotiv pazarında yeni rakiplerinin bulunduğunu kaydetti.

Schaefer, “Bir iş yeri olarak Almanya, rekabet gücü açısından daha da gerilere düşüyor.” değerlendirmesinde bulunarak, Volkswagen’in tasarruf için daha fazlasını yapmasının gerektiğini vurguladı.

Volkswagen Çalışma Konseyinden yapılan açıklamada da markanın Almanya'daki büyük araç fabrikası ile parça üretim fabrikasını kapatmayı planladığı belirtilerek, şirketin yönetim kurulunun planlarına karşı “direnileceği” mesajı verildi.

Volkswagen Group, 17 Avrupa ülkesinde, Amerika, Asya ve Afrika'da 10 ülkede 114 üretim tesisiyle yaklaşık 650 bin kişiye istihdam sağlıyor.

Şirketin Almanya’daki istihdamı ise yaklaşık 300 bin kişiyi buluyor. Volkswagen Group, 2026'ya kadar 10 milyar avroluk tasarruf ve maliyet azaltma önlemlerinin parçası olarak personel giderlerini 2026'ya kadar 5'te 1 düşürmeyi planlıyordu.

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