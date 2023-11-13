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Ekonomi

Volkswagen, idari maliyetleri yüzde 20 azaltmayı planlıyor

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in 2026'ya kadar 10 milyar avro tutarında tasarruf ve maliyet azaltma önlemlerinin bir parçası olarak idari personel istihdamında kesintiye gidebileceği belirtildi.

Bahattin Gönültaş  | 13.11.2023 - Güncelleme : 13.11.2023
Volkswagen, idari maliyetleri yüzde 20 azaltmayı planlıyor

Berlin

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt gazetesinin, Volkswagen markasının yöneticisi Thomas Schaefer ile insan kaynakları direktörü arasındaki kurum içi VW podcastine dayandırdığı haberinde, Volkswagen Group'un, personel maliyetlerini 2026'ya kadar 5'te 1 oranında azaltmayı planladığı aktarıldı.

Volkswagen'in hem marka hem de Volkswagen Group personeli dahil olmak üzere yaklaşık 40 bin idari personel istihdam ettiğinin belirtildiği haberde, milyarlarca avroluk tasarruf konusunda çalışma konseyi ile görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.

Haberde, söz konusu görüşmelerin Ekim 2023'de başladığı hatırlatılarak, Volkswagen Group'ta, ana Volkswagen markasına yönelik performans programıyla ilgili müzakerelerin gelecek yıla kadar uzayabileceği belirtildi.

Volkswagen, karlılığı artırmak için Haziran 2023'te bir program açıklamıştı.

Volkswagen Group, 19 Avrupa ülkesinde, Amerika, Asya ve Afrika'da 10 ülkede 115 üretim tesisiyle yaklaşık 676 bin kişiye istihdam sağlıyor.

Öte yandan, otomotiv sektörü temsilcileri, son dönemde kapsamlı bir teknolojik dönüşüm içinde olan Alman otomotiv şirketlerinin sera gazı emisyon kısıtlamalarından, Çin ve ABD'den gelen rekabetten olumsuz etkilendiğini belirtiyor.

Alman otomotiv şirketlerinin dizel araçlarda emisyon hilesi yapması, dizel araç satışlarına büyük darbe vurmuş ve Alman şirketlere olan güveni derinden sarsmıştı.

Ayrıca, son yıllarda otomobil endüstrisinde çığır açan teknolojilerin Çin ve ABD'den gelmesi Almanya kamuoyunda tartışma konusu olmaya devam ediyor.

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