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Ekonomi

Vodafone Türkiye’den Milli Dayanışma Kampanyası’na 10 milyon TL'lik destek

Vodafone Türkiye, yeni tip koronavirusle mücadele amacıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na 10 milyon TL destekte bulunacak.

Musab Turan   | 07.04.2020
Vodafone Türkiye’den Milli Dayanışma Kampanyası’na 10 milyon TL'lik destek

İstanbul

Vodafone Türkiye, yeni tip koronavirusle (Kovid-19) mücadele amacıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na 10 milyon TL’lik katkı sağlayacak.

Vodafone Türkiye açıklamasına göre, amaç odaklı şirket olma vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone Türkiye, yeni tip koronavirusle mücadele amacıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na 10 milyon TL katkıda bulunacak.

Dünyayla birlikte Türkiye’yi de etkisi altına alan yeni tip koronavirus salgınıyla mücadele kapsamında "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan kampanyayla, koronavirus tedbirlerinden dolayı mağdur olan dar gelirli vatandaşlara yardım edilmesi amaçlanıyor.

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