Ekonomi

Venezuela Meclisinden Hidrokarbon Yasası reformu tasarısına ilk onay

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'in, yabancı şirketlerin ülkenin petrol endüstrisine katılımını kolaylaştırmayı amaçlayan Hidrokarbon Yasası reformu tasarısı, Mecliste ilk onayı aldı.

Ayşe İrem Çakır  | 23.01.2026 - Güncelleme : 23.01.2026
Ankara

CNN'in haberine göre, ABD ile petrol satışı konusu gündemde yerini korurken, Venezuela Meclisinde Rodriguez'in sunduğu Hidrokarbon Yasası'nda reformu tasarısı görüşüldü.

Yabancı şirketlerin ülkenin petrol endüstrisine katılımını kolaylaştırmayı amaçlayan plan Meclisten ilk onayı alırken, tasarının nihai onayı alabilmesi için ikinci tur görüşmelerin yapılması gerektiği bildirildi.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, "Yer altındaki petrol işe yaramıyor. Koşullar, petrol üretimini artırmaya yönelik süreci engelliyorsa, gezegendeki en büyük petrol rezervlerine sahip olduğumuzu söylemenin ne faydası var?" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'daki geçici yönetimin ABD'ye 30 ila 50 milyon varil petrol teslim edeceğini duyurmuştu.

Delcy Rodriguez de Washington yönetiminin Venezuela'dan satın aldığı 500 milyon dolarlık petrol satışına değinerek, ham petrol satışından yapılan ilk ödemenin Venezuela Merkez Bankasına ulaştığını belirtmişti.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 sularında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

