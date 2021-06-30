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Ekonomi

Varlık Barışı uygulamasından yararlanma süresi 6 ay uzatıldı

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını vergi incelemesine tabi olmadan Türkiye'de değerlendirmek üzere başlatılan Varlık Barışı uygulamasından yararlanmak için tanınan süre 6 ay uzatıldı.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 30.06.2021
Varlık Barışı uygulamasından yararlanma süresi 6 ay uzatıldı

Ankara

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildirilmesine ilişkin süre 6 ay uzatıldı. Söz konusu süre bugün dolacaktı. Belirlenen tarihe kadar varlıklarını bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek.

Söz konusu varlıkların, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin kapatılmasında kullanılması için tanınan sürenin de 6 ay uzatılması sağlandı.

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların vergi dairelerine bildirilmesine ilişkin sürede de 6 ay uzatmaya gidildi. Bu varlıkların, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydı için de 6 ay daha süre tanındı.

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