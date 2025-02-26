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Ekonomi

Uzmanlara göre Trump'ın kararı sonrasında bakır fiyatlarında görülen yükselişler uzun vadeli olamayabilir

Uzmanlar, ABD Başkanı Trump'ın bakır ithalatına ilişkin kararı sonrasında bakır fiyatlarında yükselişler görüldüğünü ancak bakır ticaretinin daralması ve tarifelerin Çin odaklı olması durumunda fiyatlarda geri çekilmeler olabileceğini kaydetti.

Burhan Sansarlıoğlu  | 26.02.2025 - Güncelleme : 26.02.2025
Uzmanlara göre Trump'ın kararı sonrasında bakır fiyatlarında görülen yükselişler uzun vadeli olamayabilir

İstanbul

Uzmanlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın bakır ithalatına ilişkin kararı sonrasında bakır fiyatlarında yükselişler görüldüğünü ancak bakır ticaretinin daralması ve tarifelerin sadece Çin odaklı olması durumunda fiyatlarda geri çekilmeler olabileceğini kaydetti.

Başkan Trump, Ticaret Bakanlığına bakır ithalatına yönelik olası gümrük vergilerini araştırma talimatı veren kararnameyi imzaladı. Trump'ın, kararnameyi imzalamasının ardından bakırın libresi bugün dünkü kapanışa göre yüzde 4,4 artarak 4,70 dolara kadar yükseldi ve 14 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyeyi test etti. Küresel çapta hali hazırda bakır arzına yönelik endişeler devam ediyor. Özellikle madenlerdeki bakır kıtlığı bu endişeleri tetikleyen önemli etkenler arasında yer alıyor.

Öte yandan Çin'de elektrikli araç, güneş ve rüzgar enerjisi gibi sektörlerde devam eden canlılıktan dolayı ülkede bakıra fiziki piyasada talep devam ediyor.

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, bakırın Çin için önemli olduğunu kaydetti.

Trump'ın, bakır ithalatına yönelik gümrük vergilerini gündeme almış olmasıyla ticaret savaşlarının da söz konusu olduğunu belirten Ergezen, bunun ilk etkilerinin bakır fiyatlarında yükseliş olarak görülmeye başladığını ifade etti. Ergezen, ilave vergilerin yanında bakır talebinin de arttığını vurgulayarak, bütün bunların yansımasının ilk etapta bakır fiyatlarında yükseliş olarak görüldüğünü söyledi.

"Ancak vergilerin gelmesi nispeten bakır ticaretinin daralmasına yol açabilir." diyen Ergezen, Çin tarafında bakır talebinin devam ettiğini ancak Çin ekonomisindeki zayıflığın da sürdüğünü dile getirdi.

Genel yapı içerisinde bakır fiyatlarının ilk etapta yukarı yönlü tepki verse bile sonrasında fiyatlarda geri çekilmeler olabileceğini kaydeden Ergezen, "Aslında buna Trump'ın yapmış olduğu ticaret savaşlarını bakır cephesine taşımak diyebiliriz. Bakırda ilk etapta yukarı yönlü hareketler olsa bile satış baskısının artmasını bekleyebiliriz." dedi.

Ak Yatırım Uluslararası Piyasalar Stratejisti Uraz Çay da 2025 yılının ilk iki ayında bakır kontratlarının yüzde 15 primli olduğunu belirtti.

Bakırın Bloomberg Hammadde Endeksi içinde en iyi getiriye sahip ikinci emtia konumunda bulunduğunu ifade eden Çay, "Toplam bakır stoklarına bakıldığı zaman, Londra, Chicago ve Şanghay'ın toplamı tekrardan 2020 seviyelerine yükselmiş durumda. Hedge fonların vadeli kontratlardaki net uzun pozisyonlanma miktarı da son bir yılın en yüksek net uzun pozisyonlanmasının yaklaşık yüzde 40'ına denk geliyor. Kısaca sene başından beri yaşanan yükselişte stok seviyeleri veya finansal pozisyonlanmadan ziyade Çin varlıklarına gelen alımların etkisi olduğu söylenebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Trump yönetiminin bakır ithalatına tarife getirebileceği haberi ile bakır kontratlarının yükseldiğini aktaran Çay, şöyle devam etti:

"Burada iki konuyu ayırmak gerek. Bakır cevherinin en çok çıkarıldığı yer Şili. Çin'in bakır cevheri üretimi dünyada dördüncü sırada. Trump yönetiminin asıl gözüne kestirdiği yer ise cevherin işlendikten sonra ihracat edildiği kısım ve hurda bakır. Çin bu iki tarafta fiyat avantajına sahip olarak öne çıkıyor. Trump yönetiminin stratejik endüstrilerin tedarik zincirini korumak adına bakır tarafında yurt içi imalatı canlandırmak istemesi nedenli bir gümrük vergisi çalışması var. ABD Ticaret Bakanlığı çalışmasını bitirmeden net yorumlar yapmak zor ama söz konusu bakır olunca Şili, Kanada, Meksika ve Çin'in hepsi topa giriyor. Dolayısıyla eğer sadece Çin tarafına odaklı olacaklarsa, ilk tepki hareketi olan pozitif fiyat etkisinin kalıcılığını uzun vadede sorgulamamız gerekir."

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