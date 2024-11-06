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Ekonomi

Uzmanlar, Trump'ın politikalarının faizleri ve Fed'in politikasını etkileyebileceğini öngörüyor

Uzmanlar, Donald Trump'ın ABD'nin 47. Başkanı seçilmesiyle faizlerin beklentilerin üzerinde kalabileceği, Fed'in faiz oranlarını düşürmeyi daha erken bırakabileceği öngörüsünde bulundu.

Burhan Sansarlıoğlu  | 06.11.2024 - Güncelleme : 06.11.2024
Uzmanlar, Trump'ın politikalarının faizleri ve Fed'in politikasını etkileyebileceğini öngörüyor Fotoğraf: Selçuk Acar/AA

İstanbul

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine, Trump'ın uygulayacağı ekonomi politikalarının gelecek dönem içerisinde enflasyondaki düşüşü nispeten sınırlayabileceğini söyledi.

Faizlerin, beklentilerin üzerinde kalabileceğine işaret eden Ergezen, seçim sonucunda dolar endeksinde yukarı yönlü bir hareketin görüldüğünü böylece genel olarak varlık fiyatlarının nispeten baskı altında kaldığını ifade etti.

Dolar endeksindeki yükselişle birlikte paritelerde, altın tarafında, kıymetli metallerde, endüstriyel metallerde değer kayıplarının olduğunu aktaran Ergezen, ABD ekonomisinin güçlü kalacağına yönelik tahminlerin ABD tarafında sermaye ve para piyasalarında daha güçlü görünümün oluşmasına neden olabileceğini kaydetti.

Ergezen, özellikle emtia tarafında hareketli bir piyasanın görüldüğünü belirtti.

Daha güçlü bir dolar beklentisiyle emtia tarafında gerilemelerin olduğunu ifade eden Ergezen, "Trump'ın başkan seçilmesiyle birlikte özellikle tarifelere yönelik vurgu yapıyor olması yani uluslararası ticaretin etkilenebilecek olması, varlık fiyatları ve emtia üzerinde baskıyı artıran unsurlardan bir tanesi." değerlendirmesinde bulundu.

Ergezen, Trump'ın başkan seçilmesinin en fazla fayda sağladığı alanlardan bir tanesinin kripto paralar olduğunu dile getirdi. Bitcoin'in yüzde 8'in üzerinde değer kazandığını kaydeden Ergezen, "Trump'ın kripto varlıklara çok daha sıcak baktığını biliyoruz. " dedi.

Trump'ın hem seçim süreci hem de öncesinde kripto varlıklara ilişkin açıklamaları olduğunu anımsatan Ergezen, bundan sonra da kripto para piyasasının muhtemelen daha fazla güçlenebileceğini dile getirdi.

Trump, bu dönemde politikalarını daha etkili bir şekilde uygulayabilir

Berenberg Başekonomisti Holger Schmieding, ABD’nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın öngörülemez olmaya devam ettiğini söyledi.

Onun genellikle iddialı ve her zaman tutarlı olmayan kampanya vaatlerinden hangilerini gerçekten uygulayacağının tahmin edilemediğini kaydeden Schmieding, Donald Trump'ın politikalarının muhtemelen ekonomik büyümeye geçici bir ivme kazandırabileceğini belirtti.

Schmieding, "Daha gevşek bir maliye politikası, daha fazla büyüme ve ciddi tarifeler durumunda daha yüksek tüketici fiyatları muhtemelen Fed'i faiz oranlarını düşürmeyi daha erken bırakmaya, muhtemelen yüzde 3,75-4,0 aralığı yerine yüzde 4,25-4,5 hedef aralığında bırakmaya zorlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın ilk görevine başladığı Ocak 2017 dönemine göre politik tercihlerini daha hızlı ve etkili bir şekilde uygulayabileceğini dile getiren Schmieding, Avrupalı ​​şirketler açısından Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşünün kıtadaki büyüme üzerinde olumsuz etkilere sahip önemli bir ticaret politikası ve jeopolitik belirsizlik anlamına gelebileceğini ifade etti.

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