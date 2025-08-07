Dolar
Ekonomi

Uşak'ta devlet desteğiyle kurulan "mor bahçeler" yaygınlaşıyor

Uşak'ta 2018 yılında devletin fide desteğiyle 55 dekarlık bahçede başlayan lavanta üretimi, kuraklığa dayanıklılığı ve turizme katkısı sayesinde arttı.

Mehmet Çalık  | 07.08.2025 - Güncelleme : 07.08.2025
Uşak'ta devlet desteğiyle kurulan "mor bahçeler" yaygınlaşıyor

Uşak

Kentte 7 yıl önce Uşak Valiliği İl Özel İdaresi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün sağladığı 55 bin fide desteğiyle Ulubey ilçesinde ilk lavanta bahçesi kuruldu.

Suya çok ihtiyaç duymayan lavanta, bu özelliğiyle çiftçiler arasında tercih edilen bir ürün haline geldi. Mor rengiyle fotoğraf çektirmek isteyenlerin de ilgisini çeken ürünün ekim alanı arttı. Ulubey'de 55 dekarla başlayan üretim kent geneline yayılarak 1173 dekara ulaştı.

Lavanta bahçelerinin artmasıyla Valilik öncülüğünde üründen elde edilecek yağın işlenmesi için 2019 yılında proje hazırlandı. Zafer Kalkınma Ajansından sağlanan 1 milyon 950 bin liralık hibe desteğiyle Ulubey'de 2 milyon 224 bin liralık yatırımla uçucu yağ işleme tesisi kuruldu. Lavanta yağının yanı sıra sabun, kolonya ve yüzey temizleyici gibi ürünler de üretiliyor.

Turistlerin ilgisini çekiyor

Çiçek açtıktan sonra mor renge bürünen lavanta bahçelerini yerli ve yabancı turistler de ziyaret ediyor. Lavanta bahçelerinde oluşturulan fotoğraf çekim alanlarıyla adeta doğal stüdyoyu anımsatan bahçelerde, evlilik teklifi ve doğum günü gibi etkinlikler de yapılıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir, AA muhabirine, son yıllarda hissedilen kuraklıkla birlikte çiftçileri daha az su isteyen ürünlere yönlendirmeye başladıklarını söyledi.

Lavanta üretiminin de bu kapsamda başladığını anlatan Bilir, üretimin şu an 55'ten 1173 dekara ulaştığını kaydetti.

Bilir, lavantadan elde edilen gelirin çiftçilerin yüzünü güldürdüğünü ifade ederek, "Bakanlığımızın destekleriyle ve bizim yönlendirmelerimizle 73 bahçede şu an üretim yapıyoruz. Bu bahçelerden 800 ton yaş ürün, bundan da 20 ton yağ elde ediyoruz." bilgisini paylaştı.

Bu bahçelerin yağ üretiminin yanı sıra turizm yönünden de Uşak'a hizmet ettiğini dile getiren Bilir, "Buralarda çeşitli etkinlikler yapılıyor. Vatandaşlarımız gelip çocuklarıyla eğleniyor, güzelce vakit geçiriyor, en azından stres atıyor. Lavanta bahçelerinin bu şekilde çok amaçlı kullanıldığını görünce mutlu oluyoruz." şeklinde konuştu.

"İhracat noktasında da ilimize ve çiftçimize katkıda bulunuyoruz"

Bilir, su stresi nedeniyle çiftçileri suya daha az ihtiyaç hisseden ürünlere yönlendirdiklerini, lavantadan buğday ve arpaya göre daha fazla verim elde edildiğini anlatarak, "Çiftçilerimizi lavantaya yönlendirirken altyapısını da oluşturuyoruz. Çiftçilerimizi ürettirip sahipsiz bırakmıyoruz. Ürettikten sonra bu ürünü alıp tesislerimizde sıkıp ihracat noktasında da ilimize ve çiftçimize katkıda bulunuyoruz." dedi.

Lavanta ekimi yapan Haşim Deniz Öziş de ziyaretçilerin ilk yıllara göre çok daha fazla olduğuna değindi.

Bahçede evlilik teklifleri ve doğum günleri için alanlar yaptıklarını anlatan Öziş, "O şekilde de bir hizmet vermeye başladık. Yılda 30-35 bin civarında ziyaretçi ağırlıyoruz. Buradaki ürünlerimizden yaptığımız kolonya, sabunlarımızı, yağlarımızı satıyoruz. Ziyaretçilerimiz burada zaman geçirdikten sonra bu ürünlerden de alıyor." diye konuştu.

