UNDP Türkiye'nin yürüttüğü "Eko Gelecek Hibe Programı"nın açılışı Ankara'da yapıldı
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye tarafından yürütülen "Eko Gelecek Hibe Programı"nın açılışı vesilesiyle Ankara'da program düzenlendi.
Ankara
"İklim Değişikliği ve Biyoçeşitlilik Alanında Sivil Toplum Kuruluşlarının Kapasitesinin Artırılması Projesi" kapsamındaki "Eko Gelecek Hibe Programı"nın açılış etkinliği Ankara'daki bir otelde yapıldı.
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Avrupa Birliği'nin (AB) finansal desteğiyle hayata geçirilen programın açılışına, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino Dominguez, Dışişleri Bakanlığı AB İşleri Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, sivil toplum kuruluşları (STK) yetkilileri ve çok sayıda davetli katıldı.
Büyükelçi Ossowski, burada yaptığı konuşmada, hibe programının aynı zamanda "bir eylem çağrısı" olduğunu belirterek, iklim değişikliğinin ve biyoçeşitliliğin "21. yüzyılın temel endişesi" olması gerektiğini dile getirdi.
Türkiye'nin önemli ve güçlü bir jeopolitik ortak olduğunun altını çizen Ossowski, "Özellikle Türkiye'nin uluslararası anlaşmazlıkların çözümü için sarf ettiği çabaları memnuniyetle karşılıyor ve takdir ediyoruz." dedi.
Ossowski, Türkiye'nin özellikle söz konusu programa verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerini sundu.
"İklim değişikliği sınır tanımaz." değerlendirmesinde bulunan Ossowski, iklim değişikliği konusundaki fikirlerin etkiye dönüşmesi halinde çok sayıda ekonomik fırsat ve yeni iş imkanların ortaya çıkacağını söyledi.
Ossowski, STK'ların süreçte oynadığı rolün altını çizerek, "Hükümetler bunu tek başlarına yapamazlar, bireylerin ve toplumların kararlılığına, enerjisine ve eylemine ihtiyacımız var." diye konuştu.
Türkiye'de sivil toplumun güçlenmesi
Genel Müdür Özcan da Ossowski'nin Belçika'nın başkenti Brüksel'de çalışmalarını sürdüreceğini belirterek, Türkiye'de sivil toplumun güçlenmesi adına birçok çalışma yürütmeye gayret ettiklerini belirtti.
Özcan, hem AB-Türkiye ilişkilerinde sivil toplumun katılımı sağlamak hem de Türkiye'ye sağlanan AB fonlarını kullanarak sivil toplumun güçlenmesine destek olmak amacıyla birçok çalışmayı hayata geçirdiklerini dile getirdi.
Hibe programının özellikle biyoçeşitlilik, iklim değişikliği ve bu konularda kapasite geliştirmek için ciddi destek sağlayacağını belirten Özcan, AB'nin 2019'da iklim ve biyoçeşitlilik konularını temel politika haline getirdiği "yeşil mutabakat"ın önemine değindi.
Özcan, AB aday ülkesi olarak Türkiye'nin bu bağlamda önemli çalışmalar yürüttüğünü belirterek, yeşil mutabakatı adapte edebilmek amacıyla eylem planı ortaya koymasına işaret etti.
Toplumsal düzeyde katılımın önemi
UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Dominguez, "Eko Gelecek Hibe Programı"nın sürdürülebilirlik, iklim ve çevre alanlarında Türkiye'nin, liderliğini geliştirmeyi amaçladığını belirtti.
Program kapsamda STK'lara 2,3 milyon dolar değerinde hibe sağlanacağı bilgisini paylaşan Dominguez, "gezegenin ve insanların yaşayabileceği bir gelecek inşa etmenin herkesin ortak amacı" olduğunu aktardı.
Dominguez, STK'ların biyoçeşitliliğin korunması için ulusal çözümler geliştirmesine destek olmayı amaçladıklarını dile getirerek olumlu ve somut sonuçlar elde edebilmek amacıyla program kapsamında STK'ları birlikte çalışmaya davet etti.
Türkiye'nin ulusal mirasını korumak adına yürütülen çabaları desteklemeye devam edeceklerini belirten Dominguez, hükümetlerin yanı sıra toplumsal düzeyde katılımın hayati önem taşıdığını sözlerine ekledi.