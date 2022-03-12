Uluslararası gayrimenkul fuarı MIPIM'de Türkiye'deki yatırım fırsatları anlatılacak
Dünyanın önde gelen gayrimenkul fuarlarından MIPIM, 15-18 Mart'ta Fransa'nın Cannes şehrinde 31'inci kez düzenlenecek.
Ankara
Dünyanın önde gelen gayrimenkul fuarlarından MIPIM, 15-18 Mart'ta Fransa'nın Cannes şehrinde 31'inci kez düzenlenecek.
AA muhabirinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından edindiği bilgiye göre, "Kentsel Dönüşümü Yönlendirmek" temasıyla düzenlenecek Uluslararası Gayrimenkul Fuarı MIPIM 2022'de 3 bin 800 firma stant kuracak, 100 ülkeden 25 bin sektör profesyoneli, 6 binden fazla yatırımcı katılacak.
Her yıl 1 milyonu aşkın kartvizit alışverişinin yapıldığı MIPIM 2022, eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın açılış konuşmasıyla başlayacak.
MIPIM'de bu yıl "yaşanabilir şehirler", proptech diye adlandırılan "gayrimenkul teknolojileri", "yükselen değer ofisler", "gayrimenkul değerleme", "konut ve yeşil mutabakat" isminde altı ana başlık altında toplanırken, ESG olarak adlandırılan "çevre, sosyal ve yönetişim" kavramları içerisinde sürdürülebilirlik konusuna da vurgu yapılacak.
Bakanlar Kurum ve Nebati katılacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin fuarın ilk gününde İstanbul Pavilyonu'nun açılışını yapması bekleniyor.
Açılışın ardından gayrimenkul sektör temsilcilerinin katılımı ile basın toplantısı düzenlenecek.
Programın ikinci gününde Kurum ve Nebati, Gayrimenkul Yatırımcıları Derneğince (GYODER) düzenlenecek "uluslararası yatırımcı kahvaltısı" programına katılacak.
GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu'nun konuşmasıyla başlayacak programda, Bakanlar Kurum ve Nebati, gayrimenkul sektörü başta olmak üzere Türkiye'deki yatırım fırsatlarını anlatacak.
Bakanlar ayrıca fuar alanında yer alan Türk firmalarını ve uluslararası ülke pavilyonlarını ziyaret edecek.
İstanbul Pavilyonu'nda önde gelen firmalar hedeflerini anlatacak
Dünyanın dört bir yanından gayrimenkul sektöründeki yatırımlara yönelik projelerin paylaşıldığı fuarda, bu yıl GYODER'in öncülüğünde İstanbul Pavilyonunda, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Emlak Konut GYO'nun katkılarıyla İstanbul Finans Merkezi, Halk GYO, Kalyon Grup, DAP Yapı, Kuzu Grup, Tahincioğlu Gayrimenkul, İstanbul Airport İGA, YTÜ Teknopark, Galataport İstanbul, Tersane İstanbul, Kuzey Marmara Otoyolu, Servotel gibi Türkiye'nin önde gelen firmaları katılacak.
Yabancı katılımcılara Türkiye'deki yatırım potansiyeli ve fırsatlarının anlatılacağı fuar sayesinde yurt dışından yeni yatırımların ülkeye getirilmesi hedefleniyor.
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