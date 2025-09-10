Dolar
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara’da “İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu Toplantısı”nda konuşuyor.
logo
Ekonomi

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol'a göre Türkiye için nükleer enerji "olmazsa olmaz"

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, "Yenilenebilir enerjimiz çok fazla var, bunu daha da fazla kullanabiliriz ama her zaman dediğim gibi nükleer enerjinin Türkiye için olmazsa olmaz bir teknoloji olduğunu düşünüyorum." dedi.

Muhammet İkbal Arslan  | 10.09.2025 - Güncelleme : 10.09.2025
Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol'a göre Türkiye için nükleer enerji "olmazsa olmaz" Fotoğraf: Muhammet İkbal Arslan / AA

Milano

Gastech 2025 Forumu'na katılmak üzere İtalya'nın Milano kentinde bulunan (IEA) Başkan Birol, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin dünya enerji denklemindeki rolünün her zaman için önemli olduğunu hatırlatan Birol, son jeopolitik gelişmelerden sonra Türkiye'nin öneminin daha da arttığını söyledi.

Birol, "Türkiye'nin, birçok petrol ve doğal gaz üreticisiyle aynı bölgede olması, onlarla altyapı konusunda önemli adımlar atması ve atacak olması, Türkiye'nin önemli bir tedarikçi olma yolunda elini güçlendirdi. Hem doğal gaz konusunda attığımız adımlar hem yenilenebilir enerji konusunda attığımız ve atacağımız adımlar hem de umarım nükleer enerjide atılacak adımlar, Türkiye'nin elini daha da güçlendirecektir." değerlendirmesini yaptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türkiye'nin, kullandığı petrol ve doğal gazın çok büyük bir bölümünü ithal ettiğini dile getiren Birol, "Türkiye, kendi petrol ve doğal gazını üretme konusunda da adımlar attı. Umarım bu adımlar daha güçlenir ve Türkiye'nin dünya pazarlarından ithal edeceği doğal gaz ve petrol miktarlarında ciddi bir düşüş olur. Bu da ülkenin enerji güvenliği hem de ekonomisi için faydalı olacaktır." diye konuştu.

IEA Başkanı Birol, Türkiye'nin elektrik kullanımının çok hızlı arttığını ve artmaya devam edeceğini belirterek bunun, Türkiye'nin modernleştiğini, ekonomisinin büyüdüğünü ve ülkenin şehirleştiğini gösteren bir durum olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin artan elektrik talebini nasıl karşılayacağının önemli bir soru işareti olduğunu ifade eden Fatih Birol, şunları kaydetti:

"Yenilenebilir enerjimiz çok fazla var, bunu daha da fazla kullanabiliriz ama her zaman dediğim gibi nükleer enerjinin Türkiye için olmazsa olmaz bir teknoloji olduğunu düşünüyorum. Şu anda bir nükleer santral üzerine çalışmalar devam ediyor. Ancak Türkiye'nin başka ülkelerle çeşitlendirerek yeni nükleer santral yapması hem geleneksel nükleer santral hem de küçük (nükleer) modüler reaktörler yapmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu, Türkiye'nin hem enerji bağımsızlığını hem de bölgede ve dünyadaki ağırlığını artıracaktır."

İlgili konular
