Dolar
35.59
Euro
36.72
Altın
2,708.27
ETH/USDT
3,312.70
BTC/USDT
106,994.00
BIST 100
9,965.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
DRON - Adana'nın Seyhan ilçesinde, plastik geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına ekipler müdahale ediyor -VTR-
logo
Ekonomi

Ülke tarihinin en yüksek tutarlı taşınmaz ihalesini kazanan Gamador İnşaat sözleşmeyi imzaladı

Maliye Hazinesi ve Karayolları Genel Müdürlüğüne kayıtlı taşınmazlara ilişkin özelleştirme ihalesinde 7 milyar 500 milyon lira ile bir taşınmaz ihalesindeki en yüksek teklifi veren Gamador İnşaat AŞ sözleşmeyi imzalayarak arazileri devraldı.

Hülya Ömür Uylaş  | 20.01.2025 - Güncelleme : 20.01.2025
Ülke tarihinin en yüksek tutarlı taşınmaz ihalesini kazanan Gamador İnşaat sözleşmeyi imzaladı Fotoğraf: Muhammed Abdullah Kurtar/AA

Ankara

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki 32 bin 927,26 ve 32 bin 494,69 metrekare yüzölçümlü taşınmazlar ile bunların üzerindeki yapıların özelleştirilmesi için geçen yıl düzenlenen ihalenin nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklifi 7 milyar 500 milyon lira ile Gamador İnşaat AŞ vermişti.

"Ülke tarihindeki tüm zamanların en yüksek tutarlı taşınmaz ihalesi" olarak kayda geçen ihalede süreç, bugün itibarıyla tamamlanırken, Özelleştirme İdaresi Başkanlığında (ÖİB) imza töreni düzenlendi.

Başkan Bekir Emre Haykır, buradaki konuşmasında, özelleştirme sürecinde emeği geçen çalışma arkadaşlarını tebrik etti, ihaleyi kazanan Gamador İnşaat AŞ yetkililerine hayırlı olsun dileklerini iletti.

"Hedefimiz 2026'da projemizin inşasına başlamak"

Gamador İnşaat AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Karaarslan da verdikleri teklifle ülke tarihi açısından tüm zamanların en büyük taşınmaz ihalesinin gerçekleştirildiğini belirterek, "Devletimize ve kurumumuza olan sorumluluğu yerine getirip, devir işlemlerini gerçekleştirdik. Bundan onur ve gurur duyuyoruz." dedi.

Taşınmazların Ankara'nın tam kalbinde bulunduğuna işaret eden Karaarslan, arazinin park alanı dahil 106 dönümden oluştuğunu söyledi.

Projelendirme çalışmalarına hızla başladıklarını anlatan Karaarslan, "Projemizin çizimleri devam ediyor. Hedefimiz 2026'da projemizin inşasına başlamak. Arazimizin olduğu bölgede yapacağımız proje Ankara'ya yeni bir nefes, iş hayatına da yine yeni bir heyecan getirecek." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ermenistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen suç örgütü elebaşı adliyeye sevk edildi
MEB "fahiş fiyat" talep eden özel okullara soruşturma başlattı
Beylikdüzü'nde dere yolundan akan su denizi kirletiyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz AB Komisyonu üyesi Lahbib'i kabul etti
Adana'da plastik geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

Benzer haberler

Ülke tarihinin en yüksek tutarlı taşınmaz ihalesini kazanan Gamador İnşaat sözleşmeyi imzaladı

Ülke tarihinin en yüksek tutarlı taşınmaz ihalesini kazanan Gamador İnşaat sözleşmeyi imzaladı

Tasarruf tedbirleri kapsamında kamu araçlarının satışına başlandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet