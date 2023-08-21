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Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: 145 uçak trafiğiyle adeta rekor kıran Trabzon'a yeni bir havalimanı kazandıracağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 30 Haziran 2023'te 145 uçuşla adeta rekor kıran Trabzon'a yeni bir havalimanı kazandıracaklarını bildirdi.

Duygu Avunduk  | 21.08.2023 - Güncelleme : 21.08.2023
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: 145 uçak trafiğiyle adeta rekor kıran Trabzon'a yeni bir havalimanı kazandıracağız

Trabzon

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada, ocak-temmuz döneminde Trabzon'da konaklayan turist sayısının 339 bin 695'i yerli, 397 bin 442'si yabancı olmak üzere 737 bin 137 olduğunu belirtti.

Trabzon Havalimanı'nın, yıllık 4 milyon yolcu kapasitesiyle Türkiye'nin en önemli havalimanlarından biri olduğunu vurgulayan Uraloğlu, havalimanının iç hat yolcu sayısında 7'nci, dış hat yolcu sayısında ise 10'uncu sırada yer aldığını ifade etti.

Sürekli artan turizm potansiyeli ve turist sayısının yeni havalimanı ihtiyacını doğurduğuna dikkati çeken Uraloğlu, 30 Haziran 2023'te 145 uçak trafiğiyle adeta rekor kıran Trabzon'a yeni bir havalimanı kazandıracaklarını aktardı.

Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"2022'de yolcu sayısı, iç hatlarda 2 milyon 471 bin 442, dış hatlarda 703 bin 337 olmak üzere 3 milyon 174 bin 779 idi. Ocak-Temmuz 2023'te ise iç hatlarda 1 milyon 498 bin 345, dış hatlarda 457 bin 606 olmak üzere 1 milyon 955 bin 951'e ulaştı. Trabzon Havalimanı'na Almanya, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Irak Kürdistan Bölgesi, İsrail, Katar, KKTC, Kuveyt, Suudi Arabistan, Umman ve Ürdün gibi 12 ülkeden uçaklar iniş yaptı. Bu durum bölgedeki turizm potansiyelinin önemli göstergesidir. Her geçen yıl bu potansiyel giderek daha da artıyor."

Yeni havalimanı projesi hayata geçirilene kadar mevcut havalimanının işlevini sürdüreceğini belirten Uraloğlu, aynı zamanda mevcut havalimanında iyileştirmeler yapıldığını ifade etti.

Öte yandan Trabzon Havalimanı'na 2023 yaz döneminde Almanya'dan 260, Azerbaycan'dan 50, Birleşik Arap Emirlikleri'nden 598, Bahreyn'den 236, Irak'tan 35, İsrail'den 59, Katar'dan 57, KKTC'den 87, Kuveyt'ten 521, Suudi Arabistan'dan 1166, Umman'dan 488, Ürdün'den 352 uçuş olmak üzere toplam 3 bin 909 uçuş gerçekleştirildiği bildirildi.




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