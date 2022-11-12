Ukrayna limanlarından taşınan tahıl miktarı 10 milyon 315 bin tonu geçti
Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından taşınan tahıl miktarı 10 milyon 315 bin tonu geçti.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, tahıl sevkiyatının devam edeceğini açıkladığı 2 Kasım 2022'den bu yana toplam 51 geminin Ukrayna limanlarına gittiği, 21 geminin de Ukrayna limanlarından çıkış yaptığı belirtildi.
Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan’ın, tahıl sevkiyatının devam edeceğini açıkladığı 2 Kasım 2022 tarihinden bu yana toplam 51 gemi Ukrayna limanlarına gitti, 21 gemi de Ukrayna limanlarından çıkış yaptı. Şu ana kadar taşınan tahıl miktarı 10 milyon 315 bin tonu geçti.#MSB— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 12, 2022
Açıklamada, şu ana kadar taşınan tahıl miktarının ise 10 milyon 315 bin tonu geçtiği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.