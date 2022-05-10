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Ekonomi, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna, Avrupa’ya giden Rus gazının üçte birinin geçtiği noktada sevkiyatı durduracak

Rus enerji şirketi Gazprom'un Temsilcisi Kupriyanov, Ukrayna’nın, Sohranovka adlı doğal gaz dağıtım noktasından Rus gazı alımını durduracağına yönelik bilgilendirildiklerini ve bunun nedenini anlayamadıklarını söyledi.

Emre Gürkan Abay   | 10.05.2022
Ukrayna, Avrupa’ya giden Rus gazının üçte birinin geçtiği noktada sevkiyatı durduracak

Moskova

Rus enerji şirketi Gazprom'un Temsilcisi Sergey Kupriyanov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna üzerinden giden Rus gazının yüzde 30’unun giriş yaptığı Sohranovka noktasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna’nın mücbir sebeplerden ötürü Sohranovka noktasından artık Rus gazı alımı yapmayacağına yönelik bilgilendirmede bulunduğunu aktaran Kupriyanov, “Ukrayna Gaz İletim Sistemi Operatörü, Sohranovka üzerinden 11 Mayıs itibarıyla artık gerçekleştirmeyeceğini bildirdi. Buraya yönelik tüm gaz kapasitesinin Suca noktasına taşınmasını teklif ettiler.” dedi.

Kupriyanov, Ukrayna’nın, Rusya’nın Sohranovka noktasına gaz sevkiyatına devam etmesi halinde söz konusu miktarda doğal gazın Avrupa’ya giden Rus gazı hacminden düşürüleceği konusunda uyarıda bulunduğunu sözlerine ekledi.

Sohranovka’dan alım yapılmasını durduran mücbir sebeplere ilişkin herhangi bir sorun tespit edemediklerine işaret eden Kupriyanov, “Gazprom, mücbir sebep yaratacak durumları tespit edememekle birlikte, aynı şekilde çalışmaya devam etmek için herhangi bir engel görmemektir.” dedi.

Kupriyanov, Sohranovka üzerinden iletilen doğal gaz hacminin Suca noktasına taşınmasının ise teknolojik açıdan imkansız olduğuna dikkati çekti.

Rusya, Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesinde bulunan ve günlük yaklaşık 30 milyon metreküp doğal gaz sevkiyat kapasitesine sahip Sohranovka üzerinden Avrupa’ya gönderdiği gazın yüzde 30’unu sevk ediyordu.

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