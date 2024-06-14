Dolar
32.66
Euro
34.97
Altın
2,313.98
ETH/USDT
3,479.00
BTC/USDT
66,953.00
BIST 100
10,513.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Etimesgut Şehit Yasin Kendircioğlu Ortaokulu'nda 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirme Toplantısı’nda konuşuyor. İsveç'in başkenti Stockholm’de üniversite kampüsünde Filistin'e destek gösterisi düzenleyen öğrencilere polis müdahale ediyor.
logo
Ekonomi

Ücretli çalışan sayısı nisanda yıllık bazda yüzde 4,6 arttı

Ücretli çalışan sayısı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 artış gösterdi.

Zeynep Duyar  | 14.06.2024 - Güncelleme : 14.06.2024
Ücretli çalışan sayısı nisanda yıllık bazda yüzde 4,6 arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, Nisan 2023'te 14 milyon 617 bin 730 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bu yıl nisanda yüzde 4,6 artarak 15 milyon 283 bin 78 kişiye çıktı.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 1, inşaat sektöründe yüzde 12,9 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 5,1 yükseldi.

Ücretli çalışan sayısı aylık bazda yüzde 0,2 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ücretli çalışan sayısı nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,2 artış gösterdi.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yüzde 0,2 azalırken inşaat sektöründe yüzde 1, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,2 yükseldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan: Karnelerini alan tüm öğrencilerimizin sevincini canıgönülden paylaşıyor, iyi tatiller diliyorum
İllere göre bayram namazı saatleri
Arafat ziyareti güvenlik için dron ve helikopterlerle takip edilecek
İstanbul için sağanak uyarısı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu geçişinde akıcı yoğunluk yaşanıyor

Benzer haberler

Türkiye'nin nisan ayı uluslararası yatırım pozisyonu verileri açıklandı

Türkiye'nin nisan ayı uluslararası yatırım pozisyonu verileri açıklandı

Ücretli çalışan sayısı nisanda yıllık bazda yüzde 4,6 arttı

Hizmet üretim endeksi nisanda yıllık bazda yüzde 2,3 artarken, aylık bazda yüzde 2,2 azaldı

TÜİK, enflasyon sepetine ilişkin DİSK'in yaptığı başvurunun reddedildiğini açıkladı

TÜİK, enflasyon sepetine ilişkin DİSK'in yaptığı başvurunun reddedildiğini açıkladı
Türkiye'de mayısta 110 bin 588 konut satıldı

Türkiye'de mayısta 110 bin 588 konut satıldı

TÜİK nisan ayı dış ticaret endekslerini açıkladı

TÜİK nisan ayı dış ticaret endekslerini açıkladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet