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Ekonomi

Ücretli çalışan sayısı nisanda yıllık bazda yüzde 17,1 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Nisan 2020'de 11 milyon 482 bin 516 kişi iken bu yılın nisan ayında yüzde 17,1 artışla 13 milyon 443 bin 707 kişiye yükseldi.

Cüneyt Kemal Özkök   | 15.06.2021
Ücretli çalışan sayısı nisanda yıllık bazda yüzde 17,1 arttı

Ankara

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,1 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Nisan 2020'de 11 milyon 482 bin 516 kişi iken bu yılın nisan ayında yüzde 17,1 artışla 13 milyon 443 bin 707 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 16, inşaat sektöründe yüzde 45,6 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 13 arttı.

Aylık değişim

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı nisanda, bir önceki aya göre yüzde 1,4 artış kaydetti.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yüzde 1,2, inşaat sektöründe yüzde 1,6 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,6 yükseldi.

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