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Ekonomi

Üç bakanlık artan kira fiyatları için bir araya geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı kira artış oranlarına ilişkin düzenleme için bugün bir araya gelecek.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 24.05.2022
Üç bakanlık artan kira fiyatları için bir araya geliyor

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında saat 19.00'da yapılacak toplantıya Bakan Murat Kurum, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Hazine ve Maliye Bakanlığından bakan yardımcısı düzeyinde katılım sağlanacak.

Kira artış oranları ve kiralama hükümlerine ilişkin düzenlemenin görüşüleceği toplantıda, bazı kurumlardan ilgililerin de hazır bulunması bekleniyor.

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