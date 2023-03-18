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Ekonomi, Savunma sanayisi

TUSAŞ Genel Müdürü Kotil: Ürünlerimizi Çanakkale şehitlerimize armağan ediyoruz

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, "Binlerce çalışma arkadaşımız ve iş ortaklarımızla ortaya çıkardığımız ürünlerimizi Çanakkale şehitlerimize armağan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Mehtap Yılmaz Özdemir  | 18.03.2023 - Güncelleme : 18.03.2023
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil: Ürünlerimizi Çanakkale şehitlerimize armağan ediyoruz

Ankara

Kotil, Twitter hesabından HÜRJET'e ilişkin paylaşımda bulundu.

Türkiye Yüzyılı'nda millete olan sözlerini tuttuklarını bildiren Kotil, şu değerlendirmelerde bulundu:

"MMU ve HÜRJET taksi yaptı, ATAK 2 yakında motor çalıştıracak, ANKA 3 de ilk uçuşunu gerçekleştirecek. Binlerce çalışma arkadaşımız ve iş ortaklarımızla ortaya çıkardığımız ürünlerimizi Çanakkale şehitlerimize armağan ediyoruz. İnanç, emek, başarı... Bu sevinci bizlere yaşattıkları için tüm çalışma arkadaşlarıma bir kez daha sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum."

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