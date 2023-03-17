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Teknoloji, Savunma sanayisi

Milli Muharip Uçak "pist başı" yaptı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Muharip Uçak'ın (MMU) bugün pist başı yaptığını bildirdi.

Erdal Çelikel  | 17.03.2023 - Güncelleme : 17.03.2023
Milli Muharip Uçak "pist başı" yaptı

Ankara

Demir, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımında bulundu.

MMU'nun pist başında yer aldığı bir fotoğrafın da yer aldığı paylaşımında Demir, "Şehitlerimizin aziz hatırasına! Milli Muharip Uçak'ımızı 18 Mart'ta hangardan çıkaracağız demiştik. Uçağımız bugün pistin başında! Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inşallah gök vatanımızda süzülmesine de şahit olacağız." ifadesini kullandı.

Milli Muharip Uçak yarın hangardan çıkacak

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülen ve Türkiye'nin en önemli teknoloji geliştirme projesi olan MMU, yarın motor çalıştırarak hangardan çıkacak.

MMU, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve 2030'lu yıllardan itibaren kademeli devreden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alacak.

Türkiye, projede, yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu benzeri teknoloji alanlarındaki çalışmalar sonucu, 5. nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip ülkeler arasına girecek.

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