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Teknoloji

Togg 24 saatte 22 bin 150 adet sipariş aldı

Togg, 24 saatte 22 bin 150 adet #T10X ön siparişi alındığını, ay sonundan itibaren de teslimatlara başlanacağını bildirdi.

Gökhan Yıldız  | 17.03.2023 - Güncelleme : 17.03.2023
Togg 24 saatte 22 bin 150 adet sipariş aldı Fotoğraf: Evrim Aydın/AA

Istanbul

Togg'un resmi Twitter hesabından paylaşılan tweette, 24 saatte 22 bin 150 adet #T10X ön siparişi alındığı açıklandı.

Resmi Twitter hesabından paylaşılan tweette, anlık Togg Teknoloji Kampüsü'nün görüntüleri de paylaşıldı.

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