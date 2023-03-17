Togg 24 saatte 22 bin 150 adet sipariş aldı
Togg, 24 saatte 22 bin 150 adet #T10X ön siparişi alındığını, ay sonundan itibaren de teslimatlara başlanacağını bildirdi.
Istanbul
Togg'un resmi Twitter hesabından paylaşılan tweette, 24 saatte 22 bin 150 adet #T10X ön siparişi alındığı açıklandı.
Resmi Twitter hesabından paylaşılan tweette, anlık Togg Teknoloji Kampüsü'nün görüntüleri de paylaşıldı.
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24 saatte aldığımız 22 bin 150 adet #T10X ön siparişi ardından anlık Togg Teknoloji Kampüsümüz. <🧿>— Togg (@Togg2022) March 17, 2023
Ay sonundan itibaren teslimatlara başlıyoruz. Teşekkürler Türkiye! pic.twitter.com/eBwBqDtnMD