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Teknoloji

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: Stratejik ürünlerde biz yabancıya bağımlı olamayız

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, "Yarın önümüzün kesilmesi muhtemel olan stratejik ürünlerde biz yabancıya bağımlı olamayız. Bu süreçte bazı teknolojilerin peşinde koşuyoruz, motor yapmaya çalışıyoruz." dedi.

İbrahim Toprak   | 18.11.2022
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: Stratejik ürünlerde biz yabancıya bağımlı olamayız Fotoğraf: İbrahim Toprak/AA

Batman

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Yarın önümüzün kesilmesi muhtemel olan stratejik ürünlerde biz yabancıya bağımlı olamayız. Bu süreçte bazı teknolojilerin peşinde koşuyoruz, motor yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Batman Üniversitesinin davetlisi olarak kente gelen Demir, Merkez Kampüs Konferans Salonu'nda düzenlenen programda öğrencilerle buluştu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda öğretim üyeleri tarafından klasik müzik dinletisi sunuldu.

"Savunma Sanayi ve Üniversiteler" konulu bir sunum yapan Demir, Türkiye'yi ileri noktalara taşıyacak teknolojiler ile uğraşılması gerektiğini söyledi.

"Peki savunma sanayisini anlatırken bombalardan, silahlardan bahsediyoruz, nasıl olacak bu insanlık yararına? Kendinizi koruyabilmeniz, karşıdakini size saldırmayı düşünemeyecek hale, duruma getirmeniz, toplumunuzun huzur ve barışını korumak anlamına gelecektir" diyen Demir, bu sürecin öz güvenle, en iyisini yapmaya çalışarak gerçekleşeceğini ifade etti.

Teknolojiyi geliştirirken bazı alanlarda mevcutları yakalamanın, bazı alanlarda ise önüne geçmenin önemli olduğunu dile getiren Demir, şöyle konuştu:

"Geçenlerde bir ülkede bir bakanla konuşurken 'Ne tür savunma sanayi ihaleleriniz var?' diye sordu. Dedim ki 'Valla yurt dışından alabileceğimiz hiçbir ihalemiz yok' O, bunu bize aslında biraz da bir şeyler satabilir miyiz diye düşünerek sordu. 'O zaman diğerlerini sayayım' dedim. Saymaya başladım onlarca yurt içindeki ihalelerimizi ve işlerimizi. Adam şaşırdı. Çok şükür ki bugün ne ihaleniz var, ne işiniz var, ne projeniz var diyenlere 'yurt dışından fazla bir projemiz yok' diyebiliyoruz. 750 tane projemizin hemen hemen yüzde 99’u yerli projelerimizdir. Tabi bunu söylerken her şeyi yerli yapacağım diye bir inatla maliyetlerinizi arttırmanın bir anlamı da yok. Özellikle stratejik ürünler için konuşuyoruz biz. Yarın önümüzün kesilmesi muhtemel olan stratejik ürünlerde biz yabancıya bağımlı olamayız. Bu süreçte bazı teknolojilerin peşinde koşuyoruz, motor yapmaya çalışıyoruz. İnsanlar bunu çok önce yapmışlar, motor yapmaya çalışıyoruz. Onları yakalayacağız ama bazılarının da önünden gitmemiz lazım. Üniversitelerden, bilim adamlarından önümüzdeki 10, 20, 30 yılımızı inşa edecek projeler bilimsel çalışmalar bekliyoruz."

Programa Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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