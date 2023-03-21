4. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi başladı
Kara, uzay ve deniz sınırı konuları ile HAARP teknolojilerinin işleneceği 4. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi (MRBS) başladı.
Ankara
İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının destekleriyle MÜSİAD Ankara Şubesi tarafından hayata geçirilen 4. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi (MRBS), Hacettepe Üniversitesi Tunçalp Özgen Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. İki gün boyunca devam edecek programda, kara, uzay ve deniz sınırı konuları ile HAARP teknolojileri işlenecek.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, programın açılışında yaptığı konuşmada, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ilk gününden itibaren savunma sanayisi sektörünün hızlıca harekete geçtiğini vurguladı.
Demir, bu zorlu süreçte sahadaki birimler ve vatandaşların yanında olmaya çalıştıklarını ifade ederek, yardım faaliyetlerine devam edeceklerini kaydetti. Depremlerden etkilenen yerlerin yeniden ayağa kaldırılması ve kalkınması için savunma sanayisinin bazı alanlardaki yatırımlarının söz konusu bölgelere yapılacağını belirten Demir, bu kapsamda gerekli çalışmalara başladıklarını söyledi.
Türkiye’nin sınır güvenliği alanında önemli birçok ürün ve sistemi ürettiğine işaret eden Demir, radar sistemlerinin harp alanı ve sınır güvenliğinin temel, vazgeçilmez unsuru haline geldiğini aktardı. Demir, "Bu nedenle askeri ve sivil radar sistemlerine yönelik orta ve uzun dönemdeki ihtiyaçlarımızın yurt içinden karşılanması ve bu alanda yerli sanayinin kabiliyetlerinin geliştirilmesi, üniversite ve araştırma merkezlerimizin de bilgi birikimlerinin savunma sanayisi bünyesinde kullanılması büyük önem arz etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.
Demir, Erken İhbar Radar Sistemi ailesinin yeni ürünü olan Alçak İrtifa Radar Sistemi Projesi'nin ilk ürününü yakın zamanda envantere ekleyeceklerini bildirdi. Milli radar sistemi sayısını artırmayı planladıklarını dile getiren Demir, bu kapsamda yeni sözleşmeler imzaladıklarının altını çizdi.
Sektörün ve ülkenin, tarihi günlerden geçtiğine dikkati çeken Demir, şunları kaydetti:
"Yakın zamanda Kızıl Elma insansız savaş uçağımız ilk uçuşunu yaptı. 18 Mart bizim için bir milat tarihti ve 18 Mart’ta uçağımız hangardan çıktı, taksi yaparak işbaşına gitti. Bunun yanında 'Hürjet'imiz, Atak-2 ve Anka-2’miz de artık görücüye çıktı. Bayraktar TB3'ümüzün de Anadolu Gemisi’nde operasyon yapmak üzere hazırlandığında belirtmek istiyorum. Bütün bu çalışmalar gösteriyor ki inşallah istiklalin 100. yılına havacılık ve savunma sanayisi olarak en büyük katkıyı desteği vereceğiz."
"Ankara savunma sanayisinde önemli başkentlerden biri haline geldi"
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede de Ankara’nın savunma sanayisinde "önemli başkentlerden biri haline geldiğini" belirtti.
MÜSİAD Ankara Başkanı Hasan Fehmi Yılmaz da savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren üreticileri bir araya getirmeyi amaçladıklarına işaret ederek, "Amacımız yerli ve milli askeri radar, sınır güvenliği teknolojilerini ön plana çıkartarak yurt dışına tanıtmak ve nihayetinde ihracatı artırmaktır." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.