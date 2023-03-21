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Milli Savunma Bakanı Akar, Iraklı mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Said Rıza Al Abbasi ile görüştü.

Sarp Özer  | 21.03.2023 - Güncelleme : 21.03.2023
Milli Savunma Bakanı Akar, Iraklı mevkidaşıyla görüştü

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Said Rıza Al Abbasi ile görüşmesinde, terör örgütü PKK'nın hem Türkiye hem Irak için tehdit oluşturduğunu, Türkiye'nin başta Irak olmak üzere tüm komşularının sınır ve toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hudutları ve halkını korumak, terörü bitirmekteki kararlılığını dile getirdi.

Akar, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Es Sudani'nin resmi ziyareti kapsamında Türkiye'ye gelen Abbasi'yi Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.

Abbasi'nin tören mangasını selamlaması, Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından iki bakan bir görüşme gerçekleştirdi.

İkili ve bölgesel savunma, güvenlik ve savunma sanayiinde işbirliği konularının ele alındığı görüşmede, Türkiye ve Irak arasındaki dostluk ve kardeşlik bağları ile yüzlerce yıllık tarihi geçmişe vurgu yapıldı.

Görüşmede, Akar tarafından, terör örgütü PKK'nın hem Türkiye hem Irak için tehdit oluşturduğu, Türkiye'nin başta Irak olmak üzere tüm komşularının sınır ve toprak bütünlüğüne saygılı olduğu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hudutları ve halkını korumak, terörü bitirmekteki kararlılığı dile getirildi.

Milli Savunma Bakanı Akar'ın ayrıca terörle mücadelede hak, hukuk ve karşılıklı saygı içinde gerçekleştirilecek işbirliğinin önemine, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Irak Silahlı Kuvvetleri arasında karşılıklı bilgi ve tecrübe aktarımı ile ortak eğitim ve tatbikatların artırılmasına, tedarik, lojistik, bakım ve onarım dahil savunma sanayii alanında işbirliğinin daha da geliştirilmesine vurgu yaptığı belirtildi.

Akar'ın "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından Irak tarafından gösterilen dayanışmadan dolayı Abbasi'nin şahsında Irak halkına teşekkür ettiği öğrenildi.


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