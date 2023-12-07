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Ekonomi

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Yunan adaları için 7 günlük vize muafiyetini değerlendirdi

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Bağlıkaya, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Atina ziyaretinde açıklanan vize kolaylığının turizm hareketini destekleyeceK önemli bir adım olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Emirhan Yılmaz  | 07.12.2023 - Güncelleme : 07.12.2023
TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Yunan adaları için 7 günlük vize muafiyetini değerlendirdi

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atina ziyareti sırasında düzenlenen ortak basın toplantısında, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunan adalarını ziyaret edecek Türk vatandaşlarına tüm yıl boyunca 7 gün vize muafiyeti sağlanacağını söyledi.

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'den Yunanistan'a giden ziyaretçi sayısı en yüksek seviyesine, 2017 yılı itibarıyla 921 bin kişi ile ulaşmıştı. Salgın döneminde yaşanan gerilemenin ardından ziyaretçi sayısında yeniden toparlanma yaşanmış ve Yunanistan'a giden Türk vatandaşlarının sayısı 585 bin düzeyine yükselmişti. Bu sayının daha da artması konusunda en büyük engeli ise vize konusunda yaşanan sıkıntılar oluşturuyordu. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Atina ziyaretinde açıklanan vize kolaylığının turizm hareketini destekleyeceğini ve Yunan adalarına giden ziyaretçi sayısının artmasına vesile olacak önemli bir adım olacağını düşünüyoruz."

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