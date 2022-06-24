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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu için Fatih Camii’nde düzenlenen cenaze törenine katılıyor İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu için cuma namazına müteakip Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlenecek
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Ekonomi

Türksat, SEDEC 2022'ye iletişim desteği verecek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçılar Birliği desteğiyle güvenlik ve savunma sanayisi sektörüne yönelik düzenlenecek SEDEC 2022 Fuar ve Konferansı, 28-30 Haziran'da tarihinde düzenlenecek.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 24.06.2022
Türksat, SEDEC 2022'ye iletişim desteği verecek

Ankara

Türksat AŞ'den yapılan duyuruya göre, etkinlik, ATO Congresium'da yapılacak.

Türksat'ın iletişim desteği vereceği etkinlik, Türksat Tanıtım ve Kablo TV 1. kanalları ile Türksat YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

Türksat Genel Müdür Yardımcısı Selman Demirel'in moderatörlüğünde gerçekleştirilecek "Güvenlik ve Uzay-Uydu Teknolojileri Paneli"ne TUSAŞ, Roketsan, Airbus, QSTC ve Telespazio gibi sektörün önde gelen yerli ve yabancı oyuncularının üst düzey temsilcileri katılacak.

Anayurt güvenliği, sınır güvenliği, iç güvenlik ve savunma alt sistemleri konularında ulusal ve uluslararası tüm oyuncuları bir araya getirecek SEDEC etkinliğinde, güvenlik, savunma ve uzay sektörleri ile dünyadaki yeni eğilimler ve ihtiyaçlar konuları ele alınacak.

Etkinliğe, kamudan üst düzey yöneticiler ile özel sektörden temsilciler katılacak.

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