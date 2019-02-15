Türkiye'ye yatırım artışında liderlik İtalya'nın

Türkiye'ye geçen yıl 6 milyar 534 milyon dolarlık doğrudan yabancı yatırım girişi olurken, bu dönemde Türkiye'ye sermaye girişi 381 milyon dolar yükselen İtalya, doğrudan yatırımı en fazla artan ülke olarak belirlendi.

İSTANBUL - MURAT BİRİNCİ

Türkiye'ye geçen yıl 6 milyar 534 milyon dolarlık doğrudan yabancı yatırım gelirken, miktar bazında yatırımı en çok artan ülke İtalya oldu.

AA muhabirinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl Türkiye'ye 6 milyar 534 milyon dolarlık doğrudan yabancı yatırım girişi gerçekleşti.

Bu rakamda en büyük paya, geçen yıl 4 milyar 234 milyon dolarlık doğrudan yatırım girişi gerçekleştiren Avrupa ülkeleri sahip oldu. Avrupa ülkelerinin doğrudan yatırımları, geçen yıl 2017'ye kıyasla yüzde 14, miktar bazında 693 milyon dolar azaldı

Geçen yıl, Avrupa'nın ardından Türkiye'ye doğrudan yatırımlarda en büyük paya sahip olan Asyalı ülkelerin yatırımları ise yüzde 3'lük artışla 1 milyar 750 milyon dolara yükseldi.

Amerika kıtasında bulunan ülkelerin doğrudan yatırımlarda payı artış gösterirken, bu ülkelerden geçen yıl 484 milyon dolarlık yatırım girişi gerçekleşti. Amerika kıtası ülkelerinden gelen doğrudan yatırımlar 2017'de 247 milyon dolar düzeyinde bulunurken, bu da geçen bir yıllık süreçte söz konusu ülkelerin sermaye girişinde yüzde 96'lık artış yaşandığını gösterdi.

Geçen yıl, Afrika'dan 24 milyon dolarlık ve Okyanusya'dan 42 milyon dolarlık yatırım girişi gerçekleşti.

Hollandalı yatırımcıların Türkiye'ye ilgisi sürüyor

Türkiye'ye doğrudan yatırımlarda yıllardır lider ülke unvanını taşıyan Hollanda, geçen yıl da bu konumunu korudu. Türkiye'ye yapılan doğrudan yatırımların 833 milyon doları Hollandalı yatırımcılardan gelirken, söz konusu ülkenin toplam yatırımlar içindeki payı da yüzde 13 oldu.

Hollanda bu tutarla tek başına, Asya, Okyanusya, Amerika ve Afrika ülkelerinden de daha fazla doğrudan yatırıma imza attı.

Doğrudan yatırımlarda Hollanda'yı, 516 milyon dolarla Azerbaycan, 509 milyon dolarla İtalya, 465 milyon dolarla Avustralya ve 446 milyon dolarla ABD takip etti.

Arnavutluk, Bahreyn, Bulgaristan, Gürcistan, İran, İrlanda, İsrail, Lübnan, Kazakistan, Malezya, Mısır, Portekiz, Rusya, Ukrayna, Ürdün ve Yunanistan'ın ise Türkiye'ye doğrudan yatırımları geçen yıl 10 milyon doların altında kaldı.

Doğrudan yatırımı en fazla azalan ülke İspanya

Geçen yıl Türkiye'ye gelen doğrudan yatırımlar miktar bazında incelendiğinde, İtalya'dan 381 milyon dolarlık yatırım artışı gerçekleştiği görüldü. İtalya, bu tutarla geçen yıl Türkiye'ye yatırımı en fazla artan ülke olurken, İtalya'yı 266 milyon dolarlık yatırım artışı ile ABD izledi.

Tayvan'dan gelen doğrudan yatırımların, 2017'de bulunduğu 6 milyon dolardan geçen yıl 246 milyon dolara çıkması dikkati çekerken, bu artış Tayvan'ı sıralamada üçüncülüğe taşıdı.

Öte yandan İspanya, geçen yıl Türkiye'ye gelen doğrudan yatırımları en fazla azalan ülkeler sıralamasında başı çekti. İspanya'dan gelen doğrudan yatırımlar 2018'de 1 milyar 227 dolar azalırken, bunu 894 milyon dolarla Hollanda, 489 milyon dolarla Azerbaycan ve 417 milyon dolarla Avustralya izledi.

Bölgeler ve ülkeler bazında 2016 ve 2017 yıllarına ilişkin doğrudan yatırım verileri ve değişim oranları şöyle;

Ülke 2017 Yılı 2018 Yılı Fark (%) Fark (Miktar) Avrupa 4.927 4.234 -14 -693 Asya 1.701 1.750 3 49 Amerika 247 484 96 237 Okyanusya ve Kutup Bölgesi 459 42 -91 -417 Afrika 43 24 -44 -19 Sınıflandırılamayan 24 0 - -24 Toplam 7.401 6.534 -12 -867

Doğrudan yatırımı en fazla artan ülkeler şöyle (milyar dolar):



Ülke 2017 Yılı 2018 Yılı Fark (%) Fark (Miktar) İtalya 128 509 298 381 ABD 180 446 148 266 Tayvan 6 246 4.000 240 Lüksemburg 96 329 243 233 Güney Kore 19 214 1.026 195

Doğrudan yatırımı en fazla azalan ülkeler şöyle (milyar dolar):

