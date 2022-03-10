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Ekonomi

Türkiye'ye mart ayı içinde ulaşacak 8 LNG kargosu yola çıktı

Türkiye'nin sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminallerine mart boyunca çoğunluğu ABD'den olmak üzere en az 8 LNG kargosunun gelmesi bekleniyor.

Murat Temizer   | 10.03.2022
Türkiye'ye mart ayı içinde ulaşacak 8 LNG kargosu yola çıktı

Ankara

AA muhabirinin uluslararası gemicilik verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye doğal gaz depolarını dolu tutmak ve arz konusunda sıkıntı yaşamamak için LNG alımına devam ediyor.

Türkiye'nin Hatay Dörtyol'da bulunan FSRU (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi), Aliağa LNG Terminali ve Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne 30 Mart'a kadar 8 LNG kargosunun ulaşması bekleniyor.

Bu kapsamda, Solaris, Stena Clear Sky, Hoegh Esperanza, Celsius Copenhagen, Shinshu Maru ve SK Audace LNG tankerleri ABD'den yola çıktı. Bu gemilerin yanı sıra çeşitli ülkelerden LNG alımlarının devam etmesi bekleniyor.

Bununla birlikte Cezayir'den Ougarta ve Nijerya'dan Lng Port Harcourt II gemileri de Türkiye'deki terminallere doğru yola koyuldu. Gemilerin Türkiye'deki hedef noktalara varış tarihleri 11 Mart ile 30 Mart arasında değişiyor.

ABD'den gelen LNG gemilerinin yolculuğu terminale göre değişmekle birlikte ortalama 18 gün sürüyor. Nijerya'dan Türk limanlarına yolculuk ortalama 15 günde, Cezayir'den ise 5 günde tamamlanıyor.

Türkiye'ye ulaşan LNG gemilerindeki sıvı formdaki gaz, gerekli işlemlerden sonra boru hattı formuna uygun bir gaza dönüştürülüyor ve sisteme gönderiliyor. Böylece, gemilerle uzun bir yolculuk yapan doğal gaz, hane halkına kadar ulaşmış oluyor.

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