Türkiye'nin yıllıklandırılmış ihracatı Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesinde
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Son 12 aylık yıllıklandırılmış mal ihracatımız Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesi olan 265 milyar dolara yükselmiştir." dedi.
İstanbul
Ticaret Bakanı Bolat, "Nisanda mal ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,5 artışla 20,9 milyar dolara yükselmiştir. En yüksek ikinci nisan ayı rakamı elde edildi." diye konuştu.
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