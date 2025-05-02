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Ekonomi

Türkiye'nin yıllıklandırılmış ihracatı Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesinde

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Son 12 aylık yıllıklandırılmış mal ihracatımız Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesi olan 265 milyar dolara yükselmiştir." dedi.

Uğur Aslanhan  | 02.05.2025 - Güncelleme : 02.05.2025
Türkiye'nin yıllıklandırılmış ihracatı Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesinde

İstanbul

Ticaret Bakanı Bolat, "Nisanda mal ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,5 artışla 20,9 milyar dolara yükselmiştir. En yüksek ikinci nisan ayı rakamı elde edildi." diye konuştu.

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