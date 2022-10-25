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Ekonomi

Türkiye'nin yeni yerli silah sistemleri ilk kez sergilendi

ASELSAN Konya tarafından yerlileştirilen, farklı platformlara ateş desteği verecek orta kalibre namlular SAHA EXPO'da ilk kez tanıtıldı.

Göksel Yıldırım   | 25.10.2022
Türkiye'nin yeni yerli silah sistemleri ilk kez sergilendi Fotoğraf: Göksel Yıldırım / AA

İstanbul

Türk savunma sanayisi bünyesinde silah sistemleri geliştiren ASELSAN Konya, yerlileştirilen 40 mm hafif otomatik bombaatar, 30 mm hafif elektrik tahrikli otomatik top, 30 mm elektrik tahrikli otomatik top ve 35 mm elektrik tahrikli otomatik topu, SAHA İstanbul tarafından düzenlenen SAHA EXPO'da sergiledi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ASELSAN'ın Konyalı iş adamlarıyla ASELSAN Konya'yı kurduğunu anımsatarak, şirketin yeni ve yabancı sistemlerin yerlileştirilmesi amacıyla faaliyet gösterdiğini söyledi.

Sergilenen ürünlerin, çalışmaların adım adım yürüdüğünü ve bir kısmının olgunlaştığını ortaya koyduğu vurgulayan Demir, "Kalifikasyon süreçleri tamamlandığı zaman envantere girmeye hazır hale gelecekler. Ülkemize, ordumuza hayırlı olsun." dedi.

"Askerimizin rahat etmesini istiyoruz"

ASELSAN Konya Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Bülent Işık da uzun süredir üzerinde çalıştıkları sistemleri ülke hizmetine sunduklarını ifade etti.

40 mm bombaatarın ağırlığının muadilleriyle yarı yarıya olduğunu dile getiren Işık, "Lojistik olarak daha rahat taşınan bir ürün. Operasyonel anlamda birimlerimizin, kurumlarımızın, askerimizin rahat etmesini ve enerjisini doğru yere harcamasını istiyoruz. Bu yönde çalışmalarımız var." diye konuştu.

30/113 mm helikopter burun topunun prototip doğrulama çalışmasının da bitirildiğini bildiren Işık, gelecek günlerde gerçek model üretim ve testlerine başlayacaklarını söyledi.

Geliştirilen ürünler arasında 30/173 mm topun da yer aldığını söyleyen Işık, "Bunların özellikleri, yurt dışından alınan silah sistemleri. Bunları yerli üreterek yurt dışına olan bağımlılığımızı ortadan kaldırmış oluyoruz. Bunlar konvansiyonel yerine elektrik tahrikli silahlar. Normal şartlarda mühimmattan kaynaklanan birtakım problemleri, kirlenmeleri ortadan kaldıran yeni nesil silah sistemleri." dedi.

35 mm topun barut kokusuyla, yağıyla sahadan geldiğini vurgulayan Işık, kalifikasyon atışlarının yapıldığını belirtti.

Işık, söz konusu ürün ailesiyle ülkenin orta kalibredeki silah ihtiyacının büyük ölçüde çözüleceğini kaydetti.

Bülent Işık, silah sistemlerinin kalifikasyonu için bu yılın geri kalanı ve 2023'te yoğun bir test süreci yürüteceklerini de sözlerine ekledi.


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