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Ekonomi

Türkiye'nin komşularına ihracatı geçen yıl 34,2 milyar dolarla rekor kırdı

Türkiye'nin, komşuları Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, İran, Irak, Suriye ve Yunanistan'a yaptığı ihracat 2024'te, bir önceki yıla kıyasla yüzde 7,4 artarak 34,2 milyar dolara çıktı ve bu tutar rekor olarak kayıtlara geçti.

Mert Davut  | 10.02.2025 - Güncelleme : 10.02.2025
Türkiye'nin komşularına ihracatı geçen yıl 34,2 milyar dolarla rekor kırdı

Ankara

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, ülkenin ihracatında 2024'te 261,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin rekoru kırılırken, komşulara ihracatta da en yüksek seviyeye ulaşıldı.

Türkiye, bu dönemde komşuları Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, İran, Irak, Suriye ve Yunanistan'a 34,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Söz konusu tutar, 2023'te yaklaşık 31,9 milyar dolar seviyesindeydi. Böylece söz konusu ülkelere ihracat, yıllık bazda yüzde 7,4 arttı.

Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı komşu ülke 13 milyar dolarla Irak oldu. Bu ülkeyi, yaklaşık 5,2 milyar dolarla Bulgaristan, 4,8 milyar dolarla Yunanistan ve 3,2 milyar dolarla İran izledi.

Geçen yıl Azerbaycan'a yaklaşık 3,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, Gürcistan'a 2,7 milyar dolar ve Suriye'ye 2,2 milyar dolarlık ürün gönderildi.

İhracatın, 2024'te bir önceki yıla kıyasla İran hariç diğer komşu ülkelerle arttığı görüldü. Söz konusu ülkeye yapılan ihracat bu dönemde yüzde 0,5 geriledi.

Yıllık bazda en fazla artış yüzde 21,9 ile Bulgaristan'a, yüzde 15,5 ile Yunanistan'a ve yüzde 10,1 ile Azerbaycan'a yönelik ihracatta gerçekleşti.

Mineral yakıt ürünleri ihracatta ilk sırada

Türkiye'nin komşularına yaptığı ihracatın fasıllara göre dağılımı incelendiğinde, geçen yıl mineral yakıtlar, yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler ilk sırada yer aldı.

Bu fasıldan 7 komşu ülkeye 2,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Mineral yakıtlardan oluşan ürünleri 2,5 milyar dolarla kazan, makine, mekanik cihaz ve nükleer reaktörler ile bunların aksam ve parçaları izledi.

Elektrikli makine ve cihazlardan oluşan fasıl kapsamında da 2,1 milyar dolarlık ürün komşu ülkelere gönderildi.

İhracatı en az olan fasıllar ise 98 bin dolarla ipek, 357 bin dolarla müzik aletleri ve 553 bin dolarla hasırdan, sazdan veya örülmeye elverişli diğer maddelerden oluşan eşyalar oldu.

TÜİK, hesaplamalarında Türkiye'nin sınır komşuları olarak Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, İran, Irak, Suriye ve Yunanistan'a ilişkin verileri derliyor.

Nahçıvan'a ait resmi veri olmadığı için bu bölgeyle ticaret hesaplamaya dahil edilmezken, Türkiye ile Ermenistan arasında kara yoluyla doğrudan resmi ticaret bulunmuyor.

2023-2024 yıllarında komşu ülkelere yapılan ihracat ve değişim oranı şöyle:

Ülke20232024Değişim (yüzde)
Azerbaycan2.796.851.2653.078.786.34210,1
Bulgaristan4.226.694.6135.153.347.70721,9
Gürcistan2.632.062.5662.745.820.6944,3
İran3.225.774.4613.210.410.186-0,5
Irak12.759.358.31013.034.363.5382,2
Suriye2.051.814.5752.184.256.9276,5
Yunanistan4.171.507.1254.817.750.39515,5
Toplam31.864.062.91534.224.735.7897,4





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