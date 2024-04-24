Türkiye'nin ilk "Kreatif Ekonomi Zirvesi" sektör temsilcilerini buluşturacak
TOBB Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi Başkanı Kavame, ilk defa yapılacak Kreatif Ekonomi Zirvesi'nin gençlerden kamu ve özel sektör temsilcilerine kadar bu alanda öne çıkan isimleri bir araya getireceğini bildirdi.
Ankara
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi Başkanı Ata Kavame, ilk defa yapılacak Kreatif Ekonomi Zirvesi'nin gençlerden kamu ve özel sektör temsilcilerine, akademisyenlerden araştırma şirketi yetkililerine kadar bu alanda öne çıkan isimleri bir araya getireceğini bildirdi.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, TOBB Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi tarafından 26-27 Nisan'da düzenlenecek zirve kapsamında, ülkenin kreatif ekonomi potansiyeli ve uluslararası işbirlikleri masaya yatırılacak.
TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirilecek iki günlük programda, kreatif endüstrilerin ekonomik etkileri, devlet destekleri, yapay zeka, inovasyon, ihracat odaklı ticaret ve Türkiye'nin bu alandaki hakim rolü gibi güncel konular, alanında uzman konuşmacıların bulunacağı panellerde ele alınacak.
Herkese açık zirveye katılmak isteyenler, "https://tobbkreatifendustrilermeclisi.org/" adresindeki formla kayıt oluşturabiliyor.
Hedef 20 bin katılımcı
TOBB Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi Başkanı Ata Kavame, AA muhabirine, zirveye Dışişleri, Kültür ve Turizm, Ticaret, Sanayi ve Teknoloji ile Milli Eğitim bakanlıklarından temsilcilerin katılacağını söyledi. Kavame, "Ayrıca gençlerden kamu ve özel sektör temsilcilerine, akademisyenlerden araştırma şirketi yetkililerine kadar bu alanda öne çıkan isimlerin yer alacağı zirve bu boyutuyla dünyada da yapılmıyor." dedi.
Etkinliğe günlük 1500 kişinin fiziki katılımını beklediklerini söyleyen Kavame, bu sayının çevrim içi canlı yayınların da katkısıyla program sonunda 20 bine ulaşmasını öngördüklerini ifade etti.
Kavame, 26 Nisan'daki ilk panelde kreatif endüstrilerde kamunun rolü ve telif haklarının öneminin konuşulacağı bilgisini vererek, "Telif hakları sinema ve müzikle anılıyor ama telif haklarının içinde bulunduğu, reklamcılık ve güzel sanatlar gibi diğer alanlar çok önemli. Bu alanları da telif haklarıyla düzenlemek istiyoruz." diye konuştu.
"İlerleyen yıllarda yurt dışını Türkiye'ye taşımayı amaçlıyoruz"
Zirvede B2B ve G2B görüşmelerinin yapılacağına dikkati çeken Kavame, şirket temsilcilerinin doğrudan kamu yetkilileriyle iletişime geçme imkanı bulacağını, sektördeki ihtiyaçlara yönelik de karşılıklı çözüm önerilerinin sunulacağını anlattı.
Kavame, ilk olacak bu zirveyi kalıcı hale getirmeyi amaçladıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Programın İstanbul'da 3 gün süren bir fuar haline getirilmesini, kamunun, sivil toplum kuruluşlarının, sektör temsilcilerinin stantlar açtığı, birbirleriyle çalışabildiği global düzeyde bir zirve ve fuar yapmak istiyoruz. Ayrıca ilerleyen yıllarda yurt dışını Türkiye'ye taşımayı da amaçlıyoruz. Çünkü Türkiye'deki sinema, müzik, reklam endüstrisi ve oyun üreticileri dünyada ciddi yer teşkil ediyorlar. Bu yerimizi sağlamlaştırmak, dünyadaki rolümüzü göstermek ve otoritemizi güçlendirmek adına zirveyi kalıcı hale getirmek istiyoruz."
"Gençler de sesini duyuracak"
Zirvede kreatif endüstrilerin geleceğinin inşasında ihtiyaç duyulan faktörlerin de ele alınacağını vurgulayan Kavame, bu alanda gelecek vadeden 20 gencin de konuşmacı olacağını bildirdi.
Kavame, "Renkli Hayaller Sahnesi" filmi gösteriminin de yapılacağına işaret ederek, bu filmin iki ay boyunca deprem bölgesinde 7 bin 500 çocuğun katıldığı, tiyatro oyunlarından sokak performanslarına kadar çeşitli etkinlikleri içeren projenin kısa belgeseli olduğunu söyledi.
Zirve kapsamında düzenlenecek Türk Cumhuriyetleri Kreatif Endüstriler Potansiyeli Paneli'nin de önemli olduğuna dikkati çeken Kavame, "Türk cumhuriyetlerinde bu alanın yeterince keşfedilmediğini gözlemliyoruz. Türkiye, bu anlamda ileride. Kardeş ülkelerimizle kreatif endüstrilerin önemini anlatmak, bu alanda edindiğimiz bilgileri, aştığımız sorunları paylaşmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Katılımcılara "yapay zeka" deneyimi yaşatılacak
Kavame, etkinliğin ikinci gününde "Türkiye'nin Kreatif Atlası Paneli"nin düzenleneceği, bu alanda önemli detayların yer aldığı atlas oluşturma çalışmalarının yürütüldüğü belirterek, "Türkiye'nin kreatif atlası, il bazında kreatif çalışmaları, o illerde bulunan kreatif ekonomisine dahil olan şirketleri, bu şirketlerin istihdamını ve ürettiği değerleri ortaya koyan, sektördeki mezun sayısını ve mezunların o kentte ne kadar kaldığını ortaya koyacak. Ayrıca, yerel yönetimlerin alana vermiş olduğu destek, hangi ilin, hangi kreatif endüstrilerde daha iyi performans sergilediği gibi detaylı bilgilerin yer aldığı bir atlasın oluşturulmasını hayal ediyoruz." diye konuştu.
Sosyal medyada "Badqode" mahlasıyla tanınan sanatçı Gökhan Doğan'ın hayata geçirdiği "SEYYAH" projesiyle zirveye katılanlara yapay zeka deneyimi yaşatılacağı bilgisini de veren Kavame, şu ifadeleri kullandı:
"Katılımcılar, Türkiye'de yaşamış Anadolu medeniyetlerine dair üretilen motif ve desenlerin içinde yürüyerek eserlere yön verebileceği bir dijital sanat sergisini de görebilecek. İzleyiciler, led ekranlarda yayınlanan eserlerle etkileşime girerek birer zaman ve kültür seyyahına dönüşebilecekler."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.