Ekonomi

Türkiye'nin Etiyopya ve Somali arasındaki arabuluculuk girişimleri iki ülke arasındaki ticaretin önünü açacak

Etiyopya Ticaret Odası Başkanı Abajobir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Etiyopya ve Somali’yi bir araya getirerek barışı tesis etmede etkin şekilde rol oynadığını belirterek, bu gelişmenin iki ülke arasındaki ticari ilişkileri güçlendireceğini kaydetti.

Fahri Aksüt  | 23.10.2025 - Güncelleme : 23.10.2025
İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Afrika Birliği koordinasyonunda ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) organizasyonuyla geçen hafta Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu (TABEF) düzenlendi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu forumda AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Etiyopya Ticaret Odası Başkanı Sebsib Abafira Abajobir, geçen yıl aralık ayında Ankara'nın arabuluculuğunda gerçekleşen Etiyopya ve Somali arasındaki barış görüşmelerine dikkat çekti ve Türkiye'nin Afrika'da barışı ve güveni tesis etmedeki rolüne vurgu yaptı.

Abajobir, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ulusu bir araya getirerek barış ve güvenliği tesis etmede en iyi şekilde rol oynadı. Bu tür olumlu gelişmeler gelecekte ekonomik ve ticari ilişkileri de güçlendirecektir. Çünkü ticaret ve yatırım ortamı barış ve güvenlik ister." dedi.

"(Afrika'da) Yardımdan çok ticarete odaklanılmalı"

Sebsib Abafira Abajobir, Afrika'nın kalkınması için gelişmiş devletlerin bölgeyi yardımlara bağımlı hale getirmek yerine ticaret ile büyümesine destek vermesi gerektiğini söyledi.

Abajobir, "(Afrika'ya) Gelişmiş ülkelerden gelen uzmanlar önceki dönemlerde ticaretten ziyade yardıma odaklanıyordu. Dünya, özellikle gelişmekte olan ülkeler, yardımdan çok ticarete odaklanmalıdır." dedi.

Abajobir, bu bağlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın forumun kapanış konuşmasında değindiği işbirliği ve dayanışmanın artırılması hususunu çok önemli bulduğunu ifade ederek sözlerine şöyle devam etti:

"Bu gerçekten, başta Etiyopya olmak üzere gelişmekte olan tüm ülkeler için çok önemlidir. Bu işbirlikleri, birbirimizden öğrenmeyi, tecrübe paylaşımını ve teknoloji transferini mümkün kılacaktır. Dolayısıyla işbirliği gerçekten önemlidir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki, ayrıca gelişmekte olan ülkelerin kendi aralarındaki işbirliklerini güçlendirmek büyük önem taşıyor. Sayın Başkan’ın (Cumhurbaşkanı Erdoğan) söylediği gibi işbirliği çok önemlidir."

Türkiye-Etiyopya İlişkileri

Etiyopya Ticaret Odası Başkanı Abajobir, Türkiye ve Etiyopya hükümetleri arasındaki ilişkilerin uzun süredir güçlü bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Etiyopya'nın kalkınma hamlesi kapsamında reformlar dönemine girdiğinin altını çizen Abajobir, "Reformcu hükümet, ekonomiye özellikle önem vermekte, yerlileştirilmiş bir ekonomik program izleyerek makroekonomik ve finansal reformlar ile yapısal ve sektörel reformlar gerçekleştirmektedir." diye konuştu.

Abajobir, ülkesinin Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi programını başlattığına ve Dünya Ticaret Örgütü’ne üyelik girişimlerinde bulunduğuna değindi ve bu girişimlerin özel sektör için yatırımı teşvik edici bir iklim oluşturduğunu belirtti.

Bu bağlamda Türk yatırımcıları ve iş adamlarını Etiyopya'ya davet eden Abajobir, "Elbette bu elverişli ortam, Türk yatırımcıları özellikle tekstil sektörüne yatırım yapmaya çekmektedir. Ayrıca tarım, madencilik, turizm, bilişim, iletişim teknolojileri ve dijitalleşme başta olmak üzere iyi bir yatırım iklimine açığız ve destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.

