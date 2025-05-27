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Ekonomi

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu TÜPRAŞ

Uğur Aslanhan  | 27.05.2025 - Güncelleme : 27.05.2025
Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu TÜPRAŞ

İstanbul
İSO'nun Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024 Araştırması'na göre, TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 651,6 milyar lirayla en büyük sanayi kuruluşu oldu.
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