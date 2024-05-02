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Ekonomi

Türkiye'nin elektrikte kurulu gücünün 2028'de 184 bin megavatı geçmesi bekleniyor

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), Türkiye'nin elektrikte halihazırda yaklaşık 108 bin megavat olan kurulu gücünün 2028'de 184 bin 278 megavat olabileceğini bildirdi.

Murat Temizer  | 02.05.2024 - Güncelleme : 02.05.2024
Türkiye'nin elektrikte kurulu gücünün 2028'de 184 bin megavatı geçmesi bekleniyor

Ankara

TEİAŞ tarafından "5 ve 10 Yıllık Bağlanabilir Bölgesel Üretim Tesisi Kapasiteleri Raporu" yayımlandı.

Buna göre, elektrikte kurulu gücün 2023'te 107 bin 800 megavat olduğuna işaret edilen raporda, "Mevcut kurulu gücün 2028'de 184,3 gigavat, 2033'te ise 210,8 gigavat olması öngörülmektedir." ifadesi kullanıldı.

Raporda, iletim şebekeleri 15 bölgeye ayrılarak bölge bölge bağlanabilir ilave kapasite ve kurulu güçlere yer verildi.

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