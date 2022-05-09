Dolar
14.98
Euro
15.74
Altın
1,868.93
ETH/USDT
2,452.20
BTC/USDT
33,575.00
BIST 100
2,468.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Rusya’da, 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla Moskova’daki Kızıl Meydan’da tören düzenleniyor.
logo
Ekonomi

Türkiye'nin elektrik tüketimi nisanda yüzde 0,6 arttı

Geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 912 bin 312 megavatsaatle 21 Nisan'da, en düşük tüketim ise 723 bin 439 megavatsaatle 3 Nisan'da gerçekleşti.

Zeynep Beyza Kılıç   | 09.05.2022
Türkiye'nin elektrik tüketimi nisanda yüzde 0,6 arttı

Ankara

Türkiye'nin elektrik tüketimi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 artarak 25 milyon 760 bin 149 megavatsaat oldu.

AA muhabirinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 912 bin 312 megavatsaatle 21 Nisan'da, en düşük tüketim ise 723 bin 439 megavatsaatle 3 Nisan'da gerçekleşti.

Elektrik tüketimi, nisanda yıllık bazda yüzde 0,6 artarak 25 milyon 760 bin 149 megavatsaate yükselirken, üretim yüzde 0,3 düşerek 25 milyon 731 bin 355 bin megavatsaat oldu.

Bu dönemde, elektrik üretiminin yüzde 18,7'si hidroelektrik santrallerinden, yüzde 17,6'sı doğal gaz santrallerinden, yüzde 14,8'i ise akarsu santrallerinden sağlandı.

Kar yağışı ve yağmurun etkisiyle dolan barajlar, nisan ayında gerçekleşen elektrik üretiminde doğal gaz kullanımının önüne geçti.

- Elektrik ihracatı yüzde 13,2 arttı

Türkiye'nin elektrik ithalatı, bu dönemde geçen yılın aynı ayına kıyasla 3 kattan fazla artarak 88 bin 771 megavatsaatten 370 bin 533 megavatsaate yükseldi.

Söz konusu ayda elektrik ihracatı ise yüzde 13,2 artarak 341 bin 739 megavatsaat oldu. Geçen yılın nisan ayında 301 bin 744 megavatsaat elektrik ihracatı yapılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de son 24 saatte 4 bin 333, Hong Kong'da 266 Kovid-19 vakası tespit edildi
Japonya, yabancı turiste yönelik Kovid-19 tedbirlerini kaldırmaya hazırlanıyor
Türkiye'de 1480 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 9 kişi hayatını kaybetti
Tayvan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 45 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü
Çin'de son 24 saatte 4 bin 462, Hong Kong'da 278 Kovid-19 vakası tespit edildi

Benzer haberler

Türkiye'nin elektrik tüketimi nisanda yüzde 0,6 arttı

Türkiye'nin elektrik tüketimi nisanda yüzde 0,6 arttı

Avrupa'da elektrikli otomobil satışları artıyor

AB ülkelerinde geçen yılın ikinci yarısına ilişkin elektrik ve gaz fiyatları açıklandı

Belçika'da enflasyon rekor seviyeyi korudu

Belçika'da enflasyon rekor seviyeyi korudu
Kosova'daki trafolar, toplumda kadının rolüne dikkati çekmek için tuvale dönüştürüldü

Kosova'daki trafolar, toplumda kadının rolüne dikkati çekmek için tuvale dönüştürüldü
Bakan Dönmez, Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği evde elektriğin kesik olmadığının ispat edildiğini bildirdi

Bakan Dönmez, Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği evde elektriğin kesik olmadığının ispat edildiğini bildirdi