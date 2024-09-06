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Ekonomi

Türkiye'nin ağustosta ihracatını en fazla artırdığı ülke Birleşik Arap Emirlikleri oldu

Türkiye ağustos ayında Birleşik Arap Emirlikleri'ne 767,6 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirirken, bu ülke geçen ay değer bazında ihracatın en fazla arttığı ülke oldu.

Burhan Sansarlıoğlu  | 06.09.2024 - Güncelleme : 06.09.2024
Türkiye'nin ağustosta ihracatını en fazla artırdığı ülke Birleşik Arap Emirlikleri oldu

İstanbul

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkilerde özellikle son dönemde görülen kayda değer iyileşmeler iki ülke arasındaki ticarete de olumlu yansıyor. AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 artışla 22,1 milyar dolara çıkarken, değer bazında ihracatın en fazla arttığı ülkeler listesinde ilk sırada ise Birleşik Arap Emirlikleri yer aldı.

Türkiye'nin bu ülkeye dış satımı ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 415 milyon dolarlık artış gösterdi. İhracat artışında, Birleşik Arap Emirliklerini, 138,8 milyon dolarla Romanya, 126,3 milyon dolarla Birleşik Krallık, 124 milyon dolarla Slovenya, 117,8 milyon dolarla Filistin takip etti.

Geçen ay Birleşik Arap Emirlikleri'ne 767,6 milyon dolar, Romanya'ya 649,8 milyon dolar, Birleşik Krallık'a 1,1 milyar dolar, Slovenya'ya 224,9 milyon dolar, Filistin Devletine yaklaşık 128 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri en fazla ihracat yapılan 6. ülke oldu

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla dış satım yaptığı ülkeler, Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Irak, İtalya ile Birleşik Arap Emirlikleri olarak sıralandı. Ağustos ayında Almanya'ya yaklaşık 1,5 milyar dolar, ABD ve Birleşik Krallık'a 1,1'er milyar dolar, Irak'a 927,2 milyon dolar, İtalya'ya da 802,5 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

Mücevher sektörü, 521,9 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri'ne en fazla ihracat yapan sektör oldu.

Bu ülkeye, kimyevi maddeler ve mamulleri 29,1 milyon dolar, makine ve aksamları 25,9 milyon dolar, elektrik ve elektronik sektörü 19,8 milyon dolar, hazır giyim ve konfeksiyon 16,6 milyon dolarlık ürün satışı yaptı.

En fazla ihracat Çorum'dan

Ağustos ayında Birleşik Arap Emirlikleri'ne en fazla ihracatı 429,4 milyon dolarla Çorum'da faaliyet gösteren şirketler yaptı.

Çorum'u, 205,1 milyon dolarla İstanbul, 21,7 milyon dolarla Ankara, 18,1 milyon dolarla Kocaeli, 17,1 milyon dolarla İzmir takip etti.

Kalkınma Yolu Projesi bölgeyle ticareti artıracak

Öte yandan Türkiye, Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin dahil olduğu Kalkınma Yolu Projesi'nin bölgeye yapılan ihracata daha fazla katkı sağlaması bekleniyor.

Proje, Basra Körfezi’ni Avrupa’ya bağlayacak ''en kısa proje'' olarak ön plana çıkıyor. Proje tamamlandığında Basra Körfezi’nden Avrupa’ya yönelecek ticaret süresinin 12 ila 15 gün kısalması bekleniyor. Böylece sadece sürenin kısalması değil aynı zamanda taşımacılık maliyetlerinin de düşmesi hedefleniyor.

Türkiye'nin ağustos ayında 2023'ün aynı dönemine kıyasla dış satımda değer bazında en fazla artış görülen ilk 10 ülke şöyle:


1 - 31 AĞUSTOS
ÜLKE2023 (BİN DOLAR)2024 (BİN DOLAR)DEĞİŞİM (BİN DOLAR)
BAE352.653,06767.616,57414.963,52
ROMANYA510.969,67649.768,36138.798,68
BİRLEŞİK KRALLIK975.160,201.101.439,41126.279,21
SLOVENYA100.854,38224.899,44124.045,05
FİLİSTİN DEVLETİ10.186,90127.957,09117.770,19
YUNANİSTAN183.181,47289.913,05106.731,58
IRAK837.840,61927.160,7289.320,11
POLONYA474.702,17561.753,3287.051,16
MISIR231.062,35313.401,5982.339,24
İTALYA727.089,84802.452,9775.363,13


Türkiye'nin ağustos ayında en fazla ihracat yaptığı ilk 10 ülke ise şöyle:


1 - 31 AĞUSTOS
ÜLKE2023 (BİN DOLAR)2024 (BİN DOLAR)
ALMANYA1.511.349,301.499.034,07
ABD1.098.418,021.106.598,12
BİRLEŞİK KRALLIK975.160,201.101.439,41
IRAK837.840,61927.160,72
İTALYA727.089,84802.452,97
BAE352.653,06767.616,57
İSPANYA701.865,36683.293,81
RUSYA FEDERASYONU764.121,36675.072,89
FRANSA802.407,61651.036,23
ROMANYA510.969,67649.768,36
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