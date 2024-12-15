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Ekonomi

Türkiye'den Kırgızistan'a tüm zamanların en yüksek kasım ayı ihracatı

Türkiye, 88,4 milyon dolarla Kırgızistan'a tüm zamanların en yüksek kasım ayı ihracatını gerçekleştirdi.

Burhan Sansarlıoğlu  | 15.12.2024 - Güncelleme : 15.12.2024
Türkiye'den Kırgızistan'a tüm zamanların en yüksek kasım ayı ihracatı

Istanbul

Türkiye, alternatif pazarlarda da ihracatında rekorlar kırmaya devam ediyor.

Özellikle bu pazarlarla da ilişkilerin güçlendirilmesi meyvelerini verirken, ikili ticaret hacimlerine büyük katkıda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay gerçekleştirdiği Kırgızistan ziyareti kapsamında Türkiye ve Kırgızistan arasında 19 anlaşma imzalandı.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 2 milyar dolara yaklaşırken, Türkiye, Kırgızistan'a yatırım yapan ilk 5 ülke konumunda bulunuyor.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye, 88,4 milyon dolarla Kırgızistan'a tüm zamanların en yüksek kasım ayı ihracatını gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Kırgızistan'a ihracatı, kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,9 arttı.

Ülkeye en fazla ihracatı mücevher sektörü gerçekleştirdi

Türkiye'nin Kırgızistan'a ihracatında sanayi ürünleri öne çıkarken, ülkeye en fazla dış satım yapan ilk 9 sektör sanayi grubu bünyesindeki sektörlerden oluştu. Mücevher sektörü, geçen ay 37,9 milyon dolarla Kırgızistan'a en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.

Ülkeye, hazır giyim ve konfeksiyon 8,5 milyon dolarlık, kimyevi maddeler ve mamulleri 8,1 milyon dolarlık, otomotiv endüstrisi 7,2 milyon dolarlık, elektrik ve elektronik 5,3 milyon dolarlık, tekstil ve ham maddeleri 4,3 milyon dolarlık, makine ve aksamları 2,7 milyon dolarlık, halı 2,5 milyon dolarlık, iklimlendirme sanayii 2,2 milyon dolarlık dış satım yaptı.

Mücevher sektörünün Kırgızistan'a ihracatı 33 milyon doların üzerinde arttı

Kırgızistan'a, değer bazında dış satım artışında ise zirvede 33,1 milyon dolarla mücevher sektörü yer aldı.

İhracat artışında, bu sektörü 5,6 milyon dolarla otomotiv endüstrisi, 3,6 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 3 milyon dolarla elektrik ve elektronik, 1,1 milyon dolarla iklimlendirme sanayii takip etti.

İl bazında bakıldığında ülkeye kasım ayında en fazla dış satımı 65,8 milyon dolarla İstanbul'da faaliyet gösteren şirketler gerçekleştirdi.

Kırgızistan'a, Bursa'dan 5,9 milyon dolarlık, Ankara'dan ve Gaziantep'ten 3,3 milyon dolarlık, İzmir'den 2,1 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

TİM verilerine göre, Kırgızistan'a, kasım döneminde sektörlerin gerçekleştirdiği ihracat miktarları (bin dolar) ve geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları şöyle:


1 - 30 KASıM
SEKTÖR2023 (BİN DOLAR)2024 (BİN DOLAR)DEĞİŞİM (YÜZDE)
Mücevher4.723,7737.851,64%701,3
Hazırgiyim ve Konfeksiyon14.182,288.509,03-%40,0
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri4.474,058.053,63%80,0
Otomotiv Endüstrisi1.551,247.169,89%362,2
Elektrik ve Elektronik2.356,185.316,82%125,7
Tekstil ve Hammaddeleri5.024,094.261,16-%15,2
Makine ve Aksamları2.876,312.734,46-%4,9
Halı1.816,352.507,67%38,1
İklimlendirme Sanayii1.110,112.165,40%95,1
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri986,931.369,55%38,8
Demir ve Demir Dışı Metaller1.141,941.319,16%15,5
Deri ve Deri Mamulleri545,841.234,34%126,1
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri1.190,081.110,21-%6,7
Kuru Meyve ve Mamulleri890,971.095,23%22,9
Çelik448,441.047,23%133,5
Madencilik Ürünleri13,85628,27%4437,2
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri258,33484,25%87,5
Yaş Meyve ve Sebze353,37334,80-%5,3
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller172,46244,52%41,8
Meyve Sebze Mamulleri63,2659,93-%5,3
Zeytin ve Zeytinyağı84,6833,36-%60,6
Süs Bitkileri ve Mamulleri0,000,00
Fındık ve Mamulleri0,000,00
Gemi, Yat ve Hizmetleri0,000,00
Tütün0,000,00
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