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İrlanda’nın başkenti Dublin'de, yeni yılın son günü Filistin'e destek gösterisi gerçekleştiriliyor.
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Ekonomi

Türkiye'deki organize sanayi bölgesi sayısı 366'ya ulaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Diyarbakır Silvan Gıda ve Tarımsal Sanayi İhtisas ile Trabzon Araklı Hazır Giyim-Tekstil İhtisas organize sanayi bölgelerini ülkeye kazandırdıklarını, OSB sayısını 366'ya yükselttiklerini bildirdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 31.12.2024 - Güncelleme : 31.12.2024
Türkiye'deki organize sanayi bölgesi sayısı 366'ya ulaştı

Ankara

Kacır, yeni kurulan iki ihtisas OSB'ye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin üretim gücüne güç katacak adımları atmaya yılın son gününde de devam ettiklerine işaret eden Kacır, şunları kaydetti:

"Diyarbakır Silvan Gıda ve Tarımsal Sanayi İhtisas ile Trabzon Araklı Hazır Giyim-Tekstil İhtisas OSB'yi ülkemize kazandırdık. Yeni OSB'lerimizle yaklaşık 3 milyon metrekare büyüklüğünde planlı sanayi alanı oluşturduk, toplam OSB sayımızı 366'ya yükselttik. Yeni sanayi bölgelerimiz milletimize, şehirlerimize hayırlı olsun. Edirne'den Diyarbakır'a, Trabzon'dan Antalya'ya topyekün kalkınmayla ülkemizi zirveye taşımakta kararlıyız."

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