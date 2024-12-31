Türkiye'deki organize sanayi bölgesi sayısı 366'ya ulaştı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Diyarbakır Silvan Gıda ve Tarımsal Sanayi İhtisas ile Trabzon Araklı Hazır Giyim-Tekstil İhtisas organize sanayi bölgelerini ülkeye kazandırdıklarını, OSB sayısını 366'ya yükselttiklerini bildirdi.
Ankara
Kacır, yeni kurulan iki ihtisas OSB'ye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Türkiye’nin üretim gücüne güç katacak adımları atmaya, yılın son gününde de devam ediyoruz.— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) December 31, 2024
🏭 Diyarbakır Silvan Gıda ve Tarımsal Sanayi İhtisas OSB ve Trabzon Araklı Hazır Giyim/Tekstil İhtisas OSB’yi ülkemize kazandırdık.
Yeni OSB’lerimizle yaklaşık 3 milyon metrekare… pic.twitter.com/cSV0PK6wGX
Türkiye'nin üretim gücüne güç katacak adımları atmaya yılın son gününde de devam ettiklerine işaret eden Kacır, şunları kaydetti:
"Diyarbakır Silvan Gıda ve Tarımsal Sanayi İhtisas ile Trabzon Araklı Hazır Giyim-Tekstil İhtisas OSB'yi ülkemize kazandırdık. Yeni OSB'lerimizle yaklaşık 3 milyon metrekare büyüklüğünde planlı sanayi alanı oluşturduk, toplam OSB sayımızı 366'ya yükselttik. Yeni sanayi bölgelerimiz milletimize, şehirlerimize hayırlı olsun. Edirne'den Diyarbakır'a, Trabzon'dan Antalya'ya topyekün kalkınmayla ülkemizi zirveye taşımakta kararlıyız."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.