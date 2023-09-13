Dolar
26.93
Euro
28.95
Altın
1,911.38
ETH/USDT
1,587.30
BTC/USDT
25,907.00
BIST 100
8,197.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Lefkoşa’da Su Master Planı Çalışmaları Lansmanı'nda konuşuyor
logo
Ekonomi

Türkiye'deki firmaların aktif büyüklüğü geçen yıl 26,4 trilyon lira oldu

Türkiye'deki firmaların bilançolarına göre toplam aktif büyüklükleri geçen yıl 26 trilyon 351 milyar 610 milyon lira olarak hesaplandı.

Zeynep Duyar  | 13.09.2023 - Güncelleme : 13.09.2023
Türkiye'deki firmaların aktif büyüklüğü geçen yıl 26,4 trilyon lira oldu

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılı sektör bilançolarını açıkladı.

Buna göre, firma sayıları bakımından, toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü 318 bin 556 firmayla ilk sırada yer aldı. İmalat sektörünün toplam girişim sayısı içindeki payı geçen yıl için yüzde 16,5 olarak hesaplandı.

Toplulaştırılmış bilançoya göre, 2022'de firmaların aktif büyüklüğü 26 trilyon 351 milyar 610 milyon lira, kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 18 trilyon 800 milyar 514 milyon lira, öz kaynaklar toplamı da 7 trilyon 551 milyar 95 milyon lira olarak belirlendi.

İmalat sektörü 8 trilyon 109 milyar 620 milyon lira aktif büyüklüğüyle tüm sektörler arasında ilk sırada, toptan ve perakende ticaret motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü ise 5 trilyon 976 milyar 106 milyon lirayla ikinci sırada yer aldı.

Öz kaynaklar bakımından imalat sektörü 2 trilyon 945 milyar 288 milyon lirayla ilk sırayı alırken, bu sektörü 1 trilyon 589 milyar 75 milyon lirayla toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü, 581 milyar 164 milyon lirayla da elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü izledi.

En yüksek net kar imalat sektöründe

Firmaların toplulaştırılmış gelir tablosu verilerine göre, 2022'de tüm sektörlerin toplulaştırılmış dönem net karı 1 trilyon 511 milyar 478 milyon lira olarak gerçekleşti. İmalat sektörü 776 milyar 333 milyon lirayla en yüksek net kar elde eden sektör oldu.

Toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü 350 milyar 439 milyon lira, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü ise 120 milyar 731 milyon lira net kar elde etti. Gayrimenkul faaliyetleri sektörü 20 milyar 908 milyon lira ve eğitim sektörü 1 milyar 438 milyon lira net zararla 2022 yılını tamamladı.

En yüksek yurt dışı satış 2 trilyon 788 milyar 978 milyon lirayla imalat sektöründe gerçekleşti. Toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe yurt dışı satış 2 trilyon 448 milyar 62 milyon lira oldu.

Sektör bilançoları kapsamında bulunan tüm firmaların toplam net satışları 31 trilyon 466 milyar 768 milyon lira, toplam faaliyet karı ise 2 trilyon 370 milyar 48 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanlığına 64 sözleşmeli personel alınacak
Sosyal yardım alan ailelerdeki 58 bini aşkın öğrenciye ulaşım desteği
Akademisyenlere göre leyleklerin erken göçü sert geçecek kışın habercisi
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Son üç ayda 258 terörist etkisiz hale getirildi
Hac ön kayıtları e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı

Benzer haberler

Türkiye'deki firmaların aktif büyüklüğü geçen yıl 26,4 trilyon lira oldu

Türkiye'deki firmaların aktif büyüklüğü geçen yıl 26,4 trilyon lira oldu

Ağustosta aylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu

Ağustos'ta fiyatı en fazla artan ürün "şans oyunları", düşen ürün ise "patates" oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet