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Ekonomi

Türkiye'deki cep telefonu üreticilerine ithalatta gözetim muafiyeti

Yatırım teşvik belgesi kapsamında üretime tabi tutulmak üzere cep telefonu aksam ve parçalarının demonte halde ithalatı gözetim uygulamasından muaf tutuldu.

Merve Özlem Çakır   | 22.01.2021
Türkiye'deki cep telefonu üreticilerine ithalatta gözetim muafiyeti

Ankara

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Buna göre, yatırım teşvik belgesi kapsamında cep telefonu üretimine tabi tutulmak üzere aksam ve parçaların demonte halde, 31 Ağustos'a kadar gerçekleştirilecek ithalatı, 200 dolarlık birim gümrük kıymeti uygulamasından muaf tutuldu.

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