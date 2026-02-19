Dolar
Türk Kızılayının 21. İyilik Gemisi, Mersin Uluslararası Limanı'ndan uğurlanıyor
logo
Ekonomi

Türkiye'de yerleşik girişimler, 2024'te yurt dışında 2 bin 706 teşebbüsü kontrol etti

Türkiye'de yerleşik girişimlerin, yurt dışında kontrol ettiği teşebbüs sayısı 2024'te 2 bin 706 olurken, yurt dışındaki bu girişimlerden elde edilen ciro 89 milyar 840 milyon dolara ulaştı.

Hülya Ömür Uylaş  | 19.02.2026 - Güncelleme : 19.02.2026
Türkiye'de yerleşik girişimler, 2024'te yurt dışında 2 bin 706 teşebbüsü kontrol etti

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin yurt dışında kontrol edilen girişim istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de yerleşik girişimlerin yurt dışında kontrol ettiği girişim sayısı, 2024'te 2 bin 706 oldu. Bu girişimlerden, 2024'te 89 milyar 840 milyon dolar ciro elde edildi. Ciro tutarı, 2023 yılında 84 milyar 630 milyon dolar olarak hesaplanmıştı.

Yurt dışında kontrol edilen girişimlerin 2024 yılında faaliyete göre oluşan ciroda ilk sırada, sanayi yer aldı. Sanayiyi, sırasıyla ticaret, hizmet ve inşaat faaliyetleri izledi. Yurt dışında sanayi faaliyeti gösteren girişimler, 35 milyar 9 milyon dolar ciro elde etti. Ciro toplamında, 33 milyar 242 milyon dolarla ticaret faaliyeti ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sıradaki hizmet faaliyetinde 12 milyar 217 milyon dolar, dördüncü sıradaki inşaat faaliyetinde ise 9 milyar 372 milyon dolar ciro elde edildi.

Yurt dışında kontrol edilen girişimlerin 967'sinin hizmet, 943'ünün ticaret, 506'sının sanayi ve 290'ının ise inşaat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Girişimlerin en etkin olduğu coğrafya Avrupa

Avrupa (AB27+EFTA) ülkeleri 2024'te girişim sayısında yüzde 39,2, ciroda yüzde 37,1 payla birinci sırada yer aldı.

Diğer Avrupa ülkeleriyse yüzde 19,3 payla girişim sayısında, yüzde 23,9 payla ciroda ikinci sırada bulundu. Diğer Asya ülkeleri sırasıyla yüzde 13,3, yüzde 13,2 payla girişim sayısında ve ciroda üçüncü sırada yer aldı.

Yurt dışında kontrol edilen girişim sayısının en yüksek olduğu ülke, 2024'te 254 girişimle Almanya oldu. Almanya'da kontrol edilen girişimlerin 2024 yılında elde ettiği ciro, 4 milyar 6 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birleşik Krallık, 2024'te 9 milyar 240 milyon dolarla, yurt dışı girişimlerden sağlanan cironun en yüksek olduğu ülke oldu. Birleşik Krallık'ta kontrol edilen girişimlerin sayısının, 143 olduğu görüldü.

Romanya, yurt dışında kontrol edilen girişim sayısı açısından 96, elde edilen ciro açısından da 6 milyar 856 milyon dolarla ikinci sırada yer aldı.

Ciroda 6 milyar 513 milyon dolarla üçüncü sırada bulunan Rusya Federasyonu'nda kontrol edilen girişim sayısı ise 135 olarak kayıtlara geçti.

