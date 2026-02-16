Dolar
43.72
Euro
51.92
Altın
5,015.34
ETH/USDT
1,987.00
BTC/USDT
68,860.00
BIST 100
14,339.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Barış Alper Yılmaz, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Juventus ile oynayacakları maça ilişkin Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenliyor
logo
Ekonomi

Türkiye'de ticaret sektöründe yaklaşık 3,5 milyon kişi ter döküyor

Türkiye'de ticaret sektöründeki ücretli çalışan sayısı, geçen yılın sonunda yaklaşık 3,5 milyon olurken, söz konusu sektördeki çalışan sayısı 74 aydır yıllık bazda artıyor.

Mertkan Oruç  | 16.02.2026 - Güncelleme : 16.02.2026
Türkiye'de ticaret sektöründe yaklaşık 3,5 milyon kişi ter döküyor

Ankara

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'deki ücretli çalışan sayısı 2025 sonunda 15,7 milyonu aştı.

Çalışan sayıları, sektör bazlı incelendiğinde ise ticaret alanında çalışan sayısının, geçen yıl 3,5 milyona yaklaştığı görüldü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türkiye ekonomisinin, büyümesini 21 çeyrektir aralıksız sürdürmesi, ülkede artan talep ve sağlanan finansman destekleriyle ticaret sektöründe çalışanların sayısı Aralık 2024'te 3 milyon 409 bin 380 iken, Aralık 2025'te 3 milyon 472 bin 493'e çıktı.

Ticaret sektöründe çalışan sayısındaki artışla beraber, yıllık bazdaki büyümede de önemli bir eşik daha aşıldı. Söz konusu sektörde, ücretli çalışan sayısı Aralık 2025'teki artışla yıllık bazdaki büyüme serisini 74 aya taşımış oldu.

Anılan sektörde, çalışan sayısındaki yıllık bazdaki en son azalma, Ekim 2019'da kayıtlara geçmişti.

Yaklaşık 1,8 milyon çalışan perakende sektöründe

Ticaret sektöründe çalışanların alt kategorilerde dağılımlarına bakıldığında ise sektörde perakende ticaretle uğraşanların ağırlıkta olduğu görüldü.

Verilere göre, "perakende ticaret (motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)" kategorisinde çalışanların sayısı, geçen yılın sonu itibarıyla 1 milyon 791 bin 164 olarak hesaplandı. Perakende ticaret sektöründe çalışanların sayısındaki artış, söz konusu ayda yıllık bazda yüzde 2,4 olarak tespit edildi.

Toptan ticaretle uğraşanların sayısı ise 1,3 milyon üzerindeki seyrini korudu.

"Toptan ticaret (motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)" alanında çalışanların sayısı, Aralık 2025'te 1 milyon 307 bin 443 olurken, yıllık bazdaki artış yüzde 0,2 olarak hesaplandı.

Toptan ve perakende haricinde, "motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı" alanında çalışanların sayısı da geçen yılın sonu itibarıyla 373 bin 886 oldu.

Söz konusu sektördeki yıllık bazda çalışan sayısındaki artış, yüzde 5,2 olarak kayıtlara geçti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çeşme'de 3 kişinin öldürülmesiyle ilgili davanın gerekçeli kararı açıklandı
"Çevrim içi oyunlar örgüte eleman kazandırılması ve çocukların kandırılması için kullanılıyor" uyarısı
İzmir'de "kooperatif" soruşturmasında yakalanan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi
Site yöneticisi ile apartman görevlisi arasındaki "tehdit" şikayeti Gazze'ye bağışla sona erdi
Bağımlılık nedeniyle suça karışan çocuklar sanatla topluma kazandırılıyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Türkiye'de ticaret sektöründe yaklaşık 3,5 milyon kişi ter döküyor

Türkiye'de ticaret sektöründe yaklaşık 3,5 milyon kişi ter döküyor

Türkiye'de ticaret sektöründe yaklaşık 3,5 milyon kişi ter döküyor

Ulaştırma ve depolama sektöründe çalışan sayısı yıllık bazda 58 aydır kesintisiz artıyor

Ücretli çalışan sayısı Aralık 2025'te yıllık bazda yüzde 1,2 arttı

Ücretli çalışan sayısı Aralık 2025'te yıllık bazda yüzde 1,2 arttı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet